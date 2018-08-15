ДВМП несет колоссальные убытки

Чистый убыток ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания транспортной группы Fesco) по РСБУ в первом полугодии 2018 г. вырос на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 378 млн руб. Такие данные приведены в отчете за 2-й квартал 2018 г. компании (есть в распоряжении KONKURENT.RU ).

Выручка за отчетный период выросла на 5%, до 874,4 млн руб. Валовый убыток снизился на 4%, составив 732,4 млн руб. Прочие доходы уменьшились на 5,7%, до 417,2 млн руб. Себестоимость продаж выросла на 0,75%, до 1,607 млрд руб. Прочие расходы упали на 13,8%, составив 263,6 млн руб. Долгосрочные обязательства компании на 30 июня выросли с 31 декабря 2017 г. на 5,4% и составили 15,8 млрд руб. Краткосрочные обязательства выросли почти на 20%, до 9,8 млрд руб.

Отрицательные финансовые показатели стали результатом негативной ситуации на рынке морских перевозок по итогам первого полугодия этого года, следует из отчета ДВМП. Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок составил 82,6 млн TEU, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,6%.

По данным CTS, экспорт из портов Азии составил 45,8 млн TEU, что на 2,3% больше, чем годом ранее. Импорт увеличился на 1% до 31,9 млн TEU. Европейский контейнерный экспорт составил 14,4 млн TEU, что на 3,8% больше показателя прошлого года. Импортный контейнеропоток вырос на 3,6% до 16,3 млн TEU.

Однако в мае 2018 г. такие крупные перевозчики, как Maersk и MSC, объявили об уходе из Ирана, а ряд перевозчиков закрыли сервисы на определенных направлениях. Ожидается, что из всех сегментов рынка морских перевозок от начавшейся торговой войны между Китаем и США наиболее сильно пострадает контейнерный. Как отмечает Alphaliner, сегмент рынка транстихоокеанских перевозок характеризуется растущим дисбалансом спроса и предложения, который оказывает давление на фрахтовые ставки: «Рост объемов замедлился, и перспективы рынка на ближайшие месяцы становятся все более неопределенными в связи с вступлением в силу с 6 июля взаимных запретительных пошлин в США и Китае».

С другой стороны, неблагоприятную ситуацию для перевозчиков усугубляют растущие цены на топливо, которые уже заставили ряд линии, в том числе MSC и Maersk, ввести экстренные надбавки к ставкам. Флот безработных контейнеровозов по состоянию на конец II квартала 2018 г. уменьшился по вместимости, но увеличился по количеству судов. По данным Dynamar, суммарная вместимость поставленных на прикол контейнеровозов на конец июня составила 246 тыс. TEU. Число простаивающих судов — 104 контейнеровоза.

Неожиданный рост цен на бункер резко увеличил затраты перевозчиков. Аналитики Drewry предполагают, что в лучшем случае линиям удастся закончить текущий год без убытков. Ранее операционная прибыль отрасли прогнозировалась на уровне около $5 млрд Итоги первых трех месяцев года вновь показали, насколько сильно цены на топливо влияют на результаты перевозчиков. Большинство линий закончили квартал с убытками, несмотря на относительно высокие темпы роста спроса и продаж, из-за 20-процентного увеличения расходов на бункер. Кроме растущих цен на топливо, расходы операторов выросли также благодаря начавшему вновь расти фрахтовому рынку. Первый квартал этого года стал первым за последние 12 месяцев периодом, который контейнерные перевозчики закончили с отрицательной операционной прибылью.