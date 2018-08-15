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Крупный банк Дальнего Востока получил новый финансовый удар
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Крупный банк Дальнего Востока получил новый финансовый удар 

Konkurent.ru 59 минут назад
Фото: Konkurent.ru
По итогам первого полугодия 2018 г., ПАО «Азиатский-Тихоокеанский банк» сложились отрицательные показатели собственных средств (капитала) и финансового результата, следует из отчетности банка (есть в распоряжении KONKURENT.RU).
«29 июня 2018 г. из-за снижения величины достаточности капитала ниже 2%, было прекращено признание обязательств по договорам субординированного кредита (договорам депозита, займа, облигационного займа)», — говорится в отчете АТБ.
За шесть месяцев 2018 г. финансовый результат банка снизился по сравнению с аналогичным периодом в 2017 г. более чем в 11 раз (минус 10,6 млрд руб.). Основной причиной этого явления, по мнению АТБ, явилось досоздание резервов по вложениям в дочернюю финансовую организацию, а также приведение уровня резервирования активов к рекомендуемому Банком России, в рамках процедуры оздоровления кредитной организации. Также снизилась величина капитала АТБ — на 15,5 млрд руб.
Объем привлеченных средств за шесть месяцев текущего года составил 69,09 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года этот показатель снизился на 26,8% (-25,3 млрд руб.), в основном за счет сокращения объема обязательств перед физическими лицами (на 12,2 млрд руб.). Как считают в АТБ, произошло это за счет негативного фона перед началом процедуры санации.
В апреле текущего года Банк России утвердил меры по предупреждению банкротства АТБ с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. При этом ЦБ предложил держателям векселей ООО «ФТК» на 4,3 млрд руб., которые Азиатско-Тихоокеанский банк продавал населению вместо вкладов, подавать иски не только к этой компании, но и к банку, чтобы в судебном порядке признать его обязанность по возврату полученных в заем средств. ФТК, по данным Центробанка, связана с совладельцем АТБ Андреем Вдовиным и использовалась для финансирования его проектов.
Ранее заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев объявил, что АТБ будет продан в сентябре текущего года после завершения процедуры оздоровления кредитной организации
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