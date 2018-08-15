Нижегородский машзавод увеличил убыток в 2,6 раза 

Нижегородский машиностроительный завод (ПАО «НМЗ»; входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») увеличил чистый убыток в 2,6 раза, до 466,6 млн рублей по итогам шести месяцев 2018 года, говорится в отчётности НМЗ.
Выручка завода за этот же период уменьшилась на 21 процент, составив 2,04 млрд рублей.
Продажи принесли убыток в 146,9 млн рублей при 236,5 млн рублей в 2017 году. Кредиторская задолженность НМЗ равна 19,9 млрд рублей, рост — на 12 процентов. Дебиторская задолженность достигла 10,7 млрд рублей, увеличившись на 6 процентов. НМЗ завершил 2017 год с прибылью 20,9 млн, которая будет направлена на покрытие убытков предыдущих лет.
А вот головной концерн «Алмаз-Антей» впервые вошёл в первую десятку ТОП-100 крупнейших оборонных предприятий мира 2018 года по версии американского еженедельника Defense News. Показав за 2017 год выручку в $9 млрд, «Алмаз-Антей» занял 8-ю строчку, годом ранее он был на 11-й позиции.