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Муниципалитетам Приморья будет направлена дополнительная финансовая помощь
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Муниципалитетам Приморья будет направлена дополнительная финансовая помощь 

АиФ-Владивосток 22 минуты назад
Фото: АиФ-Владивосток
Дополнительные финансовые средства будут направлены в муниципалитеты Приморского края. Добавочные доходы будут использованы на социальные расходы районов.
«110,6 миллиона рублей муниципальные образования получат. дополнительные средства города и районы смогут направить на расчеты с Примтеплоэнерго и социальные расходы», — сообщила вице-губернатор Татьяна Казанцева.
Отметим, общий объем финансовых средств муниципалитетам на сбалансированность бюджетов с начала года составил уже около 400 миллионов рублей, что вдвое превышает показатели прошлых лет.
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