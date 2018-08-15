Муниципалитетам Приморья будет направлена дополнительная финансовая помощь

Дополнительные финансовые средства будут направлены в муниципалитеты Приморского края. Добавочные доходы будут использованы на социальные расходы районов.

«110,6 миллиона рублей муниципальные образования получат. дополнительные средства города и районы смогут направить на расчеты с Примтеплоэнерго и социальные расходы», — сообщила вице-губернатор Татьяна Казанцева

Отметим, общий объем финансовых средств муниципалитетам на сбалансированность бюджетов с начала года составил уже около 400 миллионов рублей, что вдвое превышает показатели прошлых лет.