«Дыра» в капитале Мосуралбанка составила 1,2 млрд руб

МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов московского Мосуралбанка , лишившегося лицензии в июне, составила 1,198 миллиарда рублей, говорится в вестнике Банка России

Активы банка по результатам обследования составили 3,086 миллиарда рублей, обязательства — 4,285 миллиарда рублей.

Банк России отозвал лицензию у Мосуралбанка с 22 июня в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, существенной недостоверностью отчетных данных, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По величине активов, согласно данным ЦБ, Мосуралбанк на 1 июня занимал 269-е место в банковской системе РФ.