Ещё
«Дыра» в капитале Мосуралбанка составила 1,2 млрд руб
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.51
$
67.00
75.51
75.98
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
71.61
–0.03 Золото
1187.80
–0.03 РТС
1064.67
–0.70
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1325
–0.0335
01.08
1.1660
14.08
09.08
05.08

«Дыра» в капитале Мосуралбанка составила 1,2 млрд руб 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов московского Мосуралбанка, лишившегося лицензии в июне, составила 1,198 миллиарда рублей, говорится в вестнике Банка России.
Активы банка по результатам обследования составили 3,086 миллиарда рублей, обязательства — 4,285 миллиарда рублей.
Банк России отозвал лицензию у Мосуралбанка с 22 июня в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, существенной недостоверностью отчетных данных, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в июле сообщало, что выплаты вкладчикам Мосуралбанка составят около 3,2 миллиарда рублей. Возмещение выплачивается через Россельхозбанк и «Почта банк».
По величине активов, согласно данным ЦБ, Мосуралбанк на 1 июня занимал 269-е место в банковской системе РФ.
Прайм: последние новости
Минэкономразвития поможет регионам избежать компенсаций по ЖКХ Рынок жилья Китая стал головной болью для центрального банка У рубля нет сил для дальнейшего укрепления
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта цель «улучшения» пенсионной системы462
Поезда под запретом: Россия нашла ответ Украине
Ужин ценой в 23 пенсии4
Крым лишился Visa и MasterCard
Доллар доигрался
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение