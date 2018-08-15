Ставропольпромстройбанк ввел новый вклад

Ставропольпромстройбанк запустил новый вклад «Удобный Плюс».

Депозит предполагает шесть периодов начисления процентов со ставкой за первые 91 день 5,5% (при сумме размещения от 100 тыс. рублей) либо 6% годовых (при сумме от 2 млн рублей), за следующие три месяца — 5,75% и 6,25% соответственно, за период со 182-го по 271-й день — 5,75% и 6,25%, с 272-го по 380-й день — 5,5% и 6%, с 381-го по 730-й день — 3,5% и 4%, с 731-го дня до конца срока, составляющего 1 100 дней, — 3,25% и 3,75% годовых. Таким образом, средняя ставка за весь срок размещения при открытии вклада в сумме от 100 тыс. рублей составляет 4,15%, а от 2 млн рублей — 4,65% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

Продуктовый виджет

Елена Хвостова. «Вклад без права пополнения счета и частичного снятия средств. При досрочном расторжении договора проценты за полные периоды сохраняются», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру

Завершен прием вклада «Удобный».