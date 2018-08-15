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Строительство и транспорт: в каких сферах самые большие долги по зарплатам северянам
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Строительство и транспорт: в каких сферах самые большие долги по зарплатам северянам 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Самая маленькая задолженность по зарплатам в сфере образования — 75 тысяч рублей
На 1 августа 2018 года жителям Поморья и НАО не выплатили зарплаты на 50 миллионов 456 тысяч рублей. Такие данные приводит Архангельскстат. Больше половины этой суммы приходится на Ненецкий автономный округ.
На первом месте по невыплаченным зарплатам — сфера строительства. Всего по области строителям не выплатили 32 миллиона 601 тысячу рублей. Причем большая часть этой суммы приходится на Ненецкий автономный округ — здесь в сфере строительства работникам задолжали 31 миллион 466 тысяч рублей. Причина — отсутствия средств у организаций. Сумма постепенно уменьшается — месяц назад аналогичных долгов в регионе было на 4 миллиона рублей больше. По данным Архангельскстата, в остальных видах деятельности в НАО зарплату выдают исправно.
На втором месте по задолженностям после строительства идут сферы обрабатывающих производств и транспорта. Там рабочим должны 8 миллионов 229 тысяч и 4 миллиона 174 тысяч соответственно. К сожалению, здесь тенденция не такая радужная — еще месяц назад задолженность по транспорту была 2 миллиона 941 тысяч рублей.
Меньше всего долгов в сфере образования — 75 тысяч рублей. В июле долгов было больше — 109 800 рублей.
Северодвинские рабочие компании «Новик», принадлежавшей депутату Госдумы от «Единой России» Алексею Лященко, не получили более 13 миллионов рублей зарплат.
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