Строительство и транспорт: в каких сферах самые большие долги по зарплатам северянам

Самая маленькая задолженность по зарплатам в сфере образования — 75 тысяч рублей

На 1 августа 2018 года жителям Поморья и НАО не выплатили зарплаты на 50 миллионов 456 тысяч рублей. Такие данные приводит Архангельскстат. Больше половины этой суммы приходится на Ненецкий автономный округ.

На первом месте по невыплаченным зарплатам — сфера строительства. Всего по области строителям не выплатили 32 миллиона 601 тысячу рублей. Причем большая часть этой суммы приходится на Ненецкий автономный округ — здесь в сфере строительства работникам задолжали 31 миллион 466 тысяч рублей. Причина — отсутствия средств у организаций. Сумма постепенно уменьшается — месяц назад аналогичных долгов в регионе было на 4 миллиона рублей больше. По данным Архангельскстата, в остальных видах деятельности в НАО зарплату выдают исправно.

На втором месте по задолженностям после строительства идут сферы обрабатывающих производств и транспорта. Там рабочим должны 8 миллионов 229 тысяч и 4 миллиона 174 тысяч соответственно. К сожалению, здесь тенденция не такая радужная — еще месяц назад задолженность по транспорту была 2 миллиона 941 тысяч рублей.

Меньше всего долгов в сфере образования — 75 тысяч рублей. В июле долгов было больше — 109 800 рублей.