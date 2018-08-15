Покупатели московских новостроек «разлюбили» крупных застройщиков

МОСКВА, 15 авг — РИА Недвижимость. Банкротство застройщика Urban Group и негативные слухи привели к тому, что покупатели московских новостроек стали меньше доверять крупным застройщикам «с именем». При этом и спрос, и цены в июле заметно выросли, рассказали эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

"Первичка": бренд как улика

Ряд экспертов, опрошенных агентством, заметили необычный тренд: покупатели перестали оценивать известное имя и масштаб застройщика как гарантию надежности.

Самым громким негативным событием на рынке недвижимости, полагаю, стало банкротство девелопера Urban Group, которое негативно отразилось на настроении покупателей, рассуждает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая . «Как ни парадоксально, банкротство Urban Group вызвало недоверие именно к крупным известным девелоперам, тогда как менее масштабные игроки, наоборот, привлекли к себе спрос. Покупатели, по сути, перестали ориентироваться только на бренд и выбирают проекты, оценивая реальную динамику работ на площадке», — поясняет эксперт.

Ситуация с Urban Group сыграла на руку небольшим застройщикам, бренды которых менее узнаваемы на рынке, соглашается управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский и добавляет, что для ряда покупателей привлекательным являются компании, реализующие всего один проект.

В целом задержка сроков не сильно влияет на рынок и активность спроса, полагает генеральный директор компании «Азбука Жилья» Владимир Каширцев. По его словам, большинство покупателей «первички» уже понимают и оценивают риски.

Безусловно, любые задержки воспринимаются покупателями негативно и создают соответствующий фон на рынке недвижимости. Однако между первой и единственной задержкой сроком на три месяца и задержкой на год или постоянным изменением сроков большая разница, добавляет генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

Бубновый интерес

В июле рынок московских новостроек продемонстрировал рост всех основных своих показателей: объема предложения, цен и спроса, отмечают эксперты. В июле на рынок недвижимости «старой» Москвы вышло 10 новых проектов, дополнительно были выведены новые корпуса в 8 уже реализующихся объектах, рассказывает генеральный директор АО «Управление экспериментальной застройки микрорайонов» Альберт Суниев , ссылаясь на данные аналитиков компании «Мосреалстрой». Совокупный объем нового предложения в июле составил 4 147 лотов, из которых на новую Москву приходится 43%, добавляет он.

"Уровень покупательской активности на рынке в июле также был беспрецедентным. Количество зарегистрированных ДДУ сопоставимо с показателем традиционно ажиотажного декабря — порядка 6,6 тысячи сделок", — подчеркивает Суниев.

Популярнее всего у покупателей остаются одно— и двухкомнатные квартиры — совокупный спрос на них составляет почти 70%, подсчитали эксперты портала Avito. "Студии стали единственным форматом жилья, интерес к которым снизился — в июле показатель спроса сократился на 28% по сравнению с майскими данными.

Всего в структуре спроса они составляют менее 1%", — добавляют они.

При этом эксперты разошлись в оценках динамики цен в июле. Так, руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Роман Родионцев зафиксировал падение средней цены квадратного метра на 1,6%. Эксперты портала ЦИАН , напротив, зафиксировали рост: 0,7% в «старой» и 3,1% в новой Москве.

Динамика цен была разнонаправленная, поясняет генеральный директор Tekta Group Роман Сычёв . По его словам, в то время как на уже строящихся объектах застройщики подняли цены на 1-4%, только что вышедшие на рынок проекты установили небольшой ценник, что скорректировало среднюю цену вниз.

Средняя цена квадратного метра в «старой» Москве составила 204,3 тысячи рублей, а в новой Москве — 105 тысяч, подсчитала генеральный директор компании «Миэль-Новостройки» Наталья Шаталина

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в новостройке с мая по июль выросла на 10% (с 8,2 до 9 миллионов рублей), отмечают в Avito. «Двушки» подорожали на 12% (до 16 миллионов), а трехкомнатные квартиры выросли в цене на рекордные 50% — их стоимость в июле составила 32,3 миллиона рублей.

"Вторичка" без скидок

Эксперты отметили, что сделки на вторичном рынке стали проходить с минимальным дисконтом или вообще без него.

На данный момент, даже по дорогим объектам средняя скидка не превышает 20-50 тысяч рублей, отмечает ведущий менеджер департамента вторичного жилья компании «Азбука Жилья» Александр Лунин. Это обусловлено тем, что цена объектов, приближается к психологическому минимуму, объясняет он.

В Москве бюджетных предложений практически не осталось, поэтому объекты активно продаются даже по завышенным относительно начала сезона ценам, соглашается с ним директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Средняя удельная цена предложения увеличилась по итогам месяца на 1,3% и составила 221,02 тысячи рублей за квадратный метр. Объем предложения уменьшился по итогам месяца на 4,7% и составил 39,2 тысячи квартир, подсчитал управляющий партнер «Миэль-Сеть офисов недвижимости» Александр Москатов. «Однако при всей интенсивности происходящего цены растут несущественно — для этого нет предпосылок», — уточняет он.

Интересно, что в отличие от рынка новостроек, на «вторичке» наблюдается высокий спрос на трехкомнатные комнаты — июле этого года ими интересовалось почти столько же потенциальных покупателей, сколько и «двушками» (34% и 35% соответственно), отмечают в Avito. Однокомнатные квартиры менее популярны (18%), многокомнатное жилье занимает 10% в структуре спроса, а студии — всего 3%, добавляют эксперты.

Наиболее востребованным направлением для покупателей вторичного жилья по-прежнему остаются Юго-восточный и Южный административные округа. Порядка 40% всех сделок в столице заключаются именно здесь. Чаще всего приобретаются двухкомнатные квартиры в панельных многоэтажках 1980-2000-х годов постройки, рассказывает Литинецкая. Средний бюджет сделки составляет 6 миллионов рублей в зависимости от конкретной локации. «Интерес к данным районам и форматам жилья обусловлен их стоимостью — здесь сосредоточены самые доступные предложения вторичного рынка Москвы в пределах МКАД», — поясняет она.