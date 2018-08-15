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Цена новокузнецкого «Адмирала» упала до 44,4 млн рублей
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Цена новокузнецкого «Адмирала» упала до 44,4 млн рублей 

sibnovosti.ru 46 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
В Новокузнецке продан торгово-офисный центр «Адмирал», расположенный в центральной части крупнейшего города Кемеровской области. Компания «СпецТорг» предложила за него 44,4 млн руб.
Сообщение о заключении сделки опубликовал конкурсный управляющий ООО «Автосити» Александр Бойко. В нем говорится о продаже в ходе процедуры банкротства принадлежавшего этой компании торгово-офисного центра площадью 3 тыс. кв. м на ул. Транспортной.
Начальная цена здания была установлена в размере 147,6 млн руб. Торги проходили в форме публичного предложения с постепенным ее снижением.
ООО «Автосити» было признано банкротом в 2016 году по заявлению Дмитрия Салтыкова из Кемерова с требованиями в 43,58 млн руб. Учредителем компании «СПАРК-Интерфакс» называет бизнесмена Ивана Мирошина. В октябре 2016 года ИП Андрей Шестаков, выполнявший заказ конкурсного управляющего «Автосити», указал рыночной ценой «Адмирала» 164 млн руб. На сайте управляющей компании «Контакт» говорится о возможности арендовать торговые и офисные площади в «Адмирале» по цене от 500 руб. за 1 кв. м.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «СпецТорг» зарегистрировано в Кемерове. Его единственным учредителем указана Ирина Петрачкова.
Фото: сайт управляющей компании «Контакт»
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