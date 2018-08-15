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Чистая прибыль МТС Банка за первое полугодие составила 2,37 млрд рублей по РСБУ
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Чистая прибыль МТС Банка за первое полугодие составила 2,37 млрд рублей по РСБУ 

Банки.ру 41 минуту назад
Чистая прибыль МТС Банка за шесть месяцев 2018 года составила 2,37 млрд рублей, увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Таковы данные отчетности кредитной организации по РСБУ.
Активы финучреждения выросли за отчетный период на 8%, достигнув 151,12 млрд рублей. Чистый процентный доход относительно первого полугодия 2017-го вырос на 38%, до 4 млрд рублей. Комиссионные доходы МТС Банка увеличились на 13%, до 3,33 млрд рублей. Просроченная задолженность сократилась на 2,19 млрд рублей.
«Кредитный портфель физических лиц по итогам первого полугодия составил 43,61 миллиарда рублей, из них на потребительские кредиты приходится 33,9 миллиарда рублей, на кредитные карты — 10,05 миллиарда рублей, на ипотечное кредитование — 8,5 миллиарда рублей. Кредитный портфель юридических лиц по итогам первого полугодия составляет 32,9 миллиарда рублей», — отметили в банке.
По состоянию на 1 июля 2018-го удельный вес реструктурированных активов и ссуд составляет 9,9% против 14% на 1 июля 2017-го.
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