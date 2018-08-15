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В развитие сельского хозяйства на Южном Урале вложили 14 миллиардов рублей
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В развитие сельского хозяйства на Южном Урале вложили 14 миллиардов рублей 

РИА «ФедералПресс» 55 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Объем государственных и частных инвестиций в агропромышленный комплекс Челябинской области превысил 14 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.
С начала года южноуральские аграрии получили 2 миллиарда 50 миллионов рублей субсидий. Из них 930 миллионов рублей выделила областная казна — это порядка 60% от годового объема.
Как сообщил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, ассигнования направлены развитие животноводства (487 миллионов рублей), растениеводства (503 миллиона рублей), на поддержку малых форм хозяйствования (128 миллионов рублей) и на субсидирование инвестиционных кредитов прошлых лет (548 миллионов рублей).
Сегодня региональный минсельхоз принимает от сельхозтоваропроизводителей документы на получение второго транша несвязанной поддержки на развитие производства семенного картофеля и овощей открытого грунта, а также субсидий на приобретение минеральных удобрений. Также ведомство готовит нормативно-правовой акт, который позволит в ближайшее время довести до аграриев дополнительно выделенные 140 миллионов рублей на компенсацию затрат на приобретение топлива.
Кроме того, на этой неделе Минсельхоз России одобрил очередную заявку Южного Урала для предоставления аграриям дополнительно 17 льготных инвестиционных кредитов на общую сумму 103 миллиона рублей. До этого льготные инвесткредиты на сумму свыше 3,6 миллиарда рублей уже получили 36 сельхозтоваропроизводителей региона. Таким образом, на текущий момент области одобрены 53 заявки по этому виду кредитования на 3,7 миллиарда рублей. Общий объем субсидирования здесь составил 47,1 миллиона рублей. В том числе 37 долгосрочных кредитов оформлено малыми формами хозяйствования — фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, работающими в агробизнесе. Инвестиционные кредиты хозяйства привлекают на обновление своего технического парка: приобретают новые мощные комбайны, тракторы, высокотехнологичное оборудование, необходимые для интенсификации агропроизводства.
Краткосрочные льготные кредиты на 487,7 миллиона рублей получили более 250 компаний. Общий объем субсидирования — 8,7 миллиарда рублей. В 2017 году было согласовано лишь 152 краткосрочных кредита на сумму 4,1 миллиарда рублей. В минсельхозе подчеркивают, что работа в этом направлении продолжается.
Фото: Минсельхоз Челябинской области
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