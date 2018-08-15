Южноуральские аграрии получили 60% годового объёма субсидий

Аграрии Южного Урала с начала года в рамках программы развития сельхозпроизводства получили в качестве субсидий 2 млрд 50 млн рублей, в том числе 930 млн рублей из областного бюджета, что составляет 60% от годового уровня бюджетных ассигнований, сообщают в пресс-центре министерства сельского хозяйства региона.

Кроме того, одобрено получение льготных краткосрочных кредитов на 8,7 млрд рублей и льготных инвестиционных кредитов на сумму 3,7 млрд рублей. Объем государственных и частных инвестиций в агропромышленный комплекс Челябинской области уже превысил 14 млрд рублей.

Как сообщил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин , из перечисленных аграриям 2 млрд 50 млн рублей на развитие животноводства направлено 487 млн руб., на отрасль растениеводства — 503 млн руб., на поддержку малых форм хозяйствования — 128 млн руб., на субсидирование инвестиционных кредитов прошлых лет — 548 млн рублей.

Сейчас в региональном минсельхозе принимают от сельхозтоваропроизводителей документы на получение второго транша несвязанной поддержки на развитие производства семенного картофеля и овощей открытого грунта, а также субсидий на приобретение минеральных удобрений. Также министерство готовит нормативно-правовой акт с тем, чтобы в самое ближайшее время довести до аграриев дополнительно выделенные 140 млн рублей на компенсацию затрат на приобретение топлива.

Кроме того, по словам Алексея Кобылина, на текущей неделе Минсельхоз России одобрил очередную заявку Челябинской области для предоставления аграриям дополнительно 17 льготных инвестиционных кредитов на общую сумму 103 млн рублей. До этого льготные инвесткредиты на сумму свыше 3,6 млрд рублей уже получили 36 сельхозтоваропроизводителей региона. Таким образом, на текущий момент области одобрены 53 заявки по этому виду кредитования на 3,7 млрд рублей, объём субсидирования которых составит 47,1 млн рублей. В том числе 37 долгосрочных кредитов оформлено малыми формами хозяйствования — фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, работающими в агробизнесе. Инвестиционные кредиты хозяйства привлекают на обновление своего технического парка: приобретают новые мощные комбайны, тракторы, высокотехнологичное оборудование, необходимые для интенсификации агропроизводства.

По краткосрочным льготным кредитам в текущем году сформирован реестр в количестве 300 кредитных договоров на сумму 12,7 млрд рублей с субсидированием 487,7 млн рублей. Уже получено одобрение по 254 кредитным договорам на сумму 8,7 млрд рублей, в том числе 139 заявок, поступивших от малых форм хозяйствования, на сумму 706 млн рублей. В 2017 году было согласовано 152 краткосрочных кредита на сумму 4,1 млрд рублей. Работа по привлечению льготных кредитов продолжается.