Заубер Банк продолжает корректировать условия предоставления автокредитов

Заубер Банк скорректировал условия по кредитам на покупку подержанного автомобиля. Так при оформлении автокредита в автосалоне процентная ставка составит от 16% до 21,5% годовых (прежде от 16% до 22% годовых), у физического лица (программа «Автокредит без посредников») — от 10% до 21,5% годовых.

Минимальный первоначальный взнос по тарифам равен 10% собственных средств заемщика от стоимости б/у машины. Сумма кредита варьируется от 100 тыс. рублей до 1,5 млн рублей, а срок займа — от одного года до семи лет.

Продуктовый виджет

Процентная ставка по кредиту будет увеличена на один процентный пункт при оформлении ссуды без страхования каско или при предоставлении сокращенного пакета документов, а также, если первоначальный взнос по кредиту составит менее 10% от стоимости транспортного средства. Снизить ставку на 0,5 п. п. возможно за счет оформления личного страхования.