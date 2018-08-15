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Заубер Банк продолжает корректировать условия предоставления автокредитов
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Заубер Банк продолжает корректировать условия предоставления автокредитов 

Банки.ру 33 минуты назад
Заубер Банк скорректировал условия по кредитам на покупку подержанного автомобиля. Так при оформлении автокредита в автосалоне процентная ставка составит от 16% до 21,5% годовых (прежде от 16% до 22% годовых), у физического лица (программа «Автокредит без посредников») — от 10% до 21,5% годовых.
Минимальный первоначальный взнос по тарифам равен 10% собственных средств заемщика от стоимости б/у машины. Сумма кредита варьируется от 100 тыс. рублей до 1,5 млн рублей, а срок займа — от одного года до семи лет.
Продуктовый виджет
Процентная ставка по кредиту будет увеличена на один процентный пункт при оформлении ссуды без страхования каско или при предоставлении сокращенного пакета документов, а также, если первоначальный взнос по кредиту составит менее 10% от стоимости транспортного средства. Снизить ставку на 0,5 п. п. возможно за счет оформления личного страхования.
«Процентная ставка по программе «Автокредит без посредников» будет минимальной, если займ будет выдан на срок до пяти лет, а сумма кредита не превысит 20% от стоимости транспортного средства», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.
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