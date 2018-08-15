Долг ФГ «Будущее» перед Московским кредитным банком передан кипрскому офшору RT&I

МОСКВА, 15 августа. / ТАСС /. Долг финансовой группы (ФГ) «Будущее» перед Московским кредитным банком (МКБ) на 1,67 млрд рублей был переуступлен кипрскому офшору Riverstretch Trading & Investments (RT&I), следует из ежеквартального отчета ФГ.

В нем говорится, что на 30 июня цессионарием по этому кредиту выступает RT&I. В отчете на 30 марта цессионарием выступал концерн «Россиум» Романа Авдеева , основного владельца МКБ. Этот кредит был выдан 28 декабря 2016 года на шесть лет под ключевую ставку ЦБ , увеличенную на 4,5%.

Основным владельцем ФГ «Будущее» является Борис Минц , он владеет 75%+1 акция компании через O1 Group, которая также брала кредиты у МКБ в 2015-2016 гг. на общую сумму 25 млрд рублей. Залогом по этим кредитам выступает доля Минца в ФГ «Будущее».

В марте 2018 года Авдеев говорил, что «Россум» выкупил у МКБ кредит O1 Group и нанял кипрский офшор RT&I для работы с задолженностью. Газета РБК связывала RT&I с инвестиционной группой «Регион».

"Касательно дальнейшего стратегического развития компании информации для раскрытия на данный момент нет, как только она появится, компания официально сообщит рынку", — сообщил ТАСС представитель ФГ «Будущее».

Убыток за полугодие

ФГ «Будущее» получила убыток в размере 14,16 млрд рублей в первом полугодии 2018 года, следует из отчетности группы по РСБУ. Это в 32 раза больше аналогичного периода прошлого года, тогда убыток составлял 0,44 млрд рублей.

Убыток связан с рядом факторов, в том числе с дисконтированием на 30% вложений ФГ в НПФы. ФГ «Будущее» оценивает вложения в акции четырех НПФ в размере почти 29 млрд рублей на 30 июня 2018 года, следует из отчетности. На 31 декабря 2017 года эта цифра была выше: 41,56 млрд рублей.