Долг ФГ «Будущее» перед Московским кредитным банком передан кипрскому офшору RT&I 

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Долг финансовой группы (ФГ) «Будущее» перед Московским кредитным банком (МКБ) на 1,67 млрд рублей был переуступлен кипрскому офшору Riverstretch Trading & Investments (RT&I), следует из ежеквартального отчета ФГ.
В нем говорится, что на 30 июня цессионарием по этому кредиту выступает RT&I. В отчете на 30 марта цессионарием выступал концерн «Россиум» Романа Авдеева, основного владельца МКБ. Этот кредит был выдан 28 декабря 2016 года на шесть лет под ключевую ставку ЦБ, увеличенную на 4,5%.
Основным владельцем ФГ «Будущее» является Борис Минц, он владеет 75%+1 акция компании через O1 Group, которая также брала кредиты у МКБ в 2015-2016 гг. на общую сумму 25 млрд рублей. Залогом по этим кредитам выступает доля Минца в ФГ «Будущее».
В марте 2018 года Авдеев говорил, что «Россум» выкупил у МКБ кредит O1 Group и нанял кипрский офшор RT&I для работы с задолженностью. Газета РБК связывала RT&I с инвестиционной группой «Регион».
Газета «Ведомости» 15 августа сообщила, что контроль над негосударственными пенсионными фондами, которыми владеет ФГ «Будущее» (НПФ «Будущее», «Образование», «Телеком-союз» и «Социальное развитие») перейдет в скором времени к RT&I.
"Касательно дальнейшего стратегического развития компании информации для раскрытия на данный момент нет, как только она появится, компания официально сообщит рынку", — сообщил ТАСС представитель ФГ «Будущее».
Убыток за полугодие
ФГ «Будущее» получила убыток в размере 14,16 млрд рублей в первом полугодии 2018 года, следует из отчетности группы по РСБУ. Это в 32 раза больше аналогичного периода прошлого года, тогда убыток составлял 0,44 млрд рублей.
Убыток связан с рядом факторов, в том числе с дисконтированием на 30% вложений ФГ в НПФы. ФГ «Будущее» оценивает вложения в акции четырех НПФ в размере почти 29 млрд рублей на 30 июня 2018 года, следует из отчетности. На 31 декабря 2017 года эта цифра была выше: 41,56 млрд рублей.