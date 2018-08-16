Минстрой заявил о миллиардных долгах компаний ЖКХ перед поставщиками ресурсов

Долги организаций ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями составляют 199,6 млрд руб. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на всероссийском селекторном совещании по подготовке к отопительному сезону, передает «Интерфакс»

По словам министра, за год (с 1 августа 207 г. по 1 августа 208 г.) общий объем задолженности компаний ЖКХ перед поставщиками вырос на 3,17%.

Больше всего долг вырос у организаций ЖКХ в Северо-рападном федеральном окрузе (СЗФО) — на 11,7% до 18,5. А больше всего долгов накопили компании в Центральном округе (ЦФО) — 63,5 млрд руб (рост на 8,8%). Компании ПФО задолжали 41,3 млрд (рост на 2,5%), УрФО — 12 млрд (рост на 3,19%), СФО — 16,2 млрд руб. (рост на 3%), ЮФО — 6 млрд руб (рост на 6%), ДФО — 16 млрд руб. (снижение на 4,4%).

Министр также добавил, что наиболее остро проблема с долгами стоит в регионах Северного Кавказа -15,8 млрд руб.несмотря на то, что округ в целом продемонстрировал сокращение уровня задолженности на 16,5%.