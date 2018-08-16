Бизнесмен из Башкортостана стал кредитором Алтайского края

Алтайский край стал должником предпринимателя из Башкортостана Андрея Краснова . Это следует из сообщения конкурсного управляющего новосибирского ООО «Инвестиционно-девелоперская компания» (ИДК) Сергея Лебедева

Управляющий сообщил об итогах торгов по продаже одного из активов обанкроченной ИДК — права требования к Алтайскому краю в лице правительства и Министерства финансов региона. Объем требований «в счет возмещения потерь, вызванных межтарифной разницей», составляет 76,9 млн руб.

Начальная цена лота была установлена в размере 69,2 млн руб. Постепенно она снижалась. Предприниматель, зарегистрированный в городе Салавате, предложил 9,3 млн руб. Андрей Краснов, согласно различным базам данных, ранее неоднократно участвовал в торгах по продаже имущества банкротов.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в 2015 году ИДК представила проект строительства на базе Рубцовской ТЭЦ в Алтайском крае энергетической станции мощностью до 500 МВт. Проект тогда оценивался в 40-50 млрд руб. Но в 2016 году инвестор принял решение закрыть ТЭЦ, сославшись, в том числе, на заниженные тарифы на тепло для потребителей. Процедура наблюдения была введена в ООО ИДК по иску ООО «Сибэлфин» в августе 2016 года, конкурсное производство — в октябре 2017-го.

В июле 2018 года по итогам аналогичных торгов по распродаже имущества ИДК компания «Сибэлфин» получила право требовать с МУП «Рубцовские тепловые сети» выплату долгов в размере 153,4 млн руб. Покупка обошлась ООО «Сибэлфин» всего в 257,3 тыс. руб.

По данным Минфина Алтайского края, госдолг региона на 1 июля 2018 года составлял 2,04 млрд руб.

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