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Мурманской области необходимо 3 млрд рублей на компенсации ресурсоснабжающим организациям
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Мурманской области необходимо 3 млрд рублей на компенсации ресурсоснабжающим организациям 

ТАСС 42 минуты назад
МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Более 3 млрд рублей необходимо Мурманской области на компенсации ресурсоснабжающим организациям в связи с повышением закупочных цен на мазут. Об этом в ходе селекторного совещания подготовке предприятий ЖКХ и энергетики к осенне— зимнему периоду губернатор региона Марина Ковтун.
"Сегодня этот сезон нам выдал экстраординарную ситуацию (роста закупочных цен на мазут). При такой ситуации нам еще дополнительно потребуется 3 млрд 320 млн рублей из регионального бюджета на компенсацию выпадающих доходов ресурсникам", — сказала она.
По словам Ковтун, при формировании бюджета региона была заложена цена на мазут в размере 13 тыс. 700 рублей. «Сегодня на бирже мазут стоит 21 тыс. 337 рублей — у нас рост 55%», — пояснила губернатор.
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