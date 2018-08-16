Россия потратит на восстановление купола Капитолия в Гаване 642 млн рублей

Управление делами президента выбрало компанию, которая будет вести восстановительные работы золотого покрытия Национального Капитолия в кубинской Гаване.

По данным на портале госзакупок, начальная и максимальная цена контракта составляет около 642,5 млн рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета.

Работы начнутся в августе 2018 года и должны завершиться в декабре следующего года.

Исполнитель работ на портале не называется. РБК сообщает, что в «Госзагрансобственности» также не уточнили, кто будет подрядчиком.

Управделами президента объявило конкурс на выполнение проектных работ по восстановлению купола в мае прошлого года. Тогда сообщалось, что максимальная цена контракта на создание проекта составит 20 млн рублей, однако в июне того же года проведение закупки было отменено.

Новая закупка на выполнение проектных работ, по данным РБК, была объявлена в августе 2017 года, тогда максимальная цена контракта составляла более 15 млн рублей. Это была также закупка у единственного поставщика услуг — ООО «Зарубежпроект».

В четверг, 16 августа, Управделами также объявило закупку у единственного поставщика услуг по выполнению строительного контроля за восстановлением купола Капитолия. Оплата этих работ составит почти 11 млн рублей.