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Россия потратит на восстановление купола Капитолия в Гаване 642 млн рублей
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Россия потратит на восстановление купола Капитолия в Гаване 642 млн рублей 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Управление делами президента выбрало компанию, которая будет вести восстановительные работы золотого покрытия Национального Капитолия в кубинской Гаване.
По данным на портале госзакупок, начальная и максимальная цена контракта составляет около 642,5 млн рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета.
Работы начнутся в августе 2018 года и должны завершиться в декабре следующего года.
Исполнитель работ на портале не называется. РБК сообщает, что в «Госзагрансобственности» также не уточнили, кто будет подрядчиком.
Управделами президента объявило конкурс на выполнение проектных работ по восстановлению купола в мае прошлого года. Тогда сообщалось, что максимальная цена контракта на создание проекта составит 20 млн рублей, однако в июне того же года проведение закупки было отменено.
Новая закупка на выполнение проектных работ, по данным РБК, была объявлена в августе 2017 года, тогда максимальная цена контракта составляла более 15 млн рублей. Это была также закупка у единственного поставщика услуг — ООО «Зарубежпроект».
В четверг, 16 августа, Управделами также объявило закупку у единственного поставщика услуг по выполнению строительного контроля за восстановлением купола Капитолия. Оплата этих работ составит почти 11 млн рублей.
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