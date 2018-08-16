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Статистики сообщили о значительном росте зарплат в Воронежской области
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Статистики сообщили о значительном росте зарплат в Воронежской области 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
За месяц доходы в среднем увеличились на 1,8 тыс. рублей. Средняя зарплата в Воронежской области по итогам июня составила 32,8 тыс. рублей, сообщил Воронежстат в понедельник, 13 августа. За месяц доходы жителей региона значительно увеличились — на 1,8 тыс. рублей. В июне наибольшая зарплата оказалась у работников, занятых в сферах производства кокса и нефтепродуктов — 78,3 тыс. рублей, научных исследований и разработок — 60,4 тыс. рублей, а также финансовой и страховой деятельности — 48,6 тыс. рублей. Наименьшие доходы, традиционно, были в производстве кожи и изделий из кожи — 11,4 тыс. рублей, изделий из дерева (кроме мебели) — 13,9 тыс. рублей, текстильных изделий — 14,9 тыс. рублей. Средняя зарплата значительно увеличилась не только по сравнению с маем 2018 года, но и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — на 12,5%, заверили в Воронежстате. По итогам 2017 года Воронеж занял только 14 место во всероссийском зарплатном рейтинге городов-миллионников. Самые высокие зарплаты оказались у москвичей — почти 83 тыс. рублей, у петербуржцев и жителей Владивостока — около 55 тыс. рублей. Самой низкой в 2017 году средняя зарплата была у жителей Волгограда — около 28 тыс. рублей. Дарья Крымова
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