Эксперт: Ленобласть сильно отстает от Петербурга в сфере страхования

Эксперт информационного проекта «Страхование: Общественная экспертиза» Игорь Моржаретто специально для ivbg.ru прокомментировал ситуацию на рынке страхования в Петербурге и Ленобласти

Некоторые показатели по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Санкт-Петербург входит в пятерку лидеров по сбору премий в 2017 году с показателем сборов 84,2 млрд рублей, долей рынка 6,6% и темпами прироста 6,5%. Данные по Санкт-Петербургу и области предоставляются отдельно, однако корректно объединить их при анализе. Ленинградская область находится на 41 месте того же рейтинга — объем сборов там составил 4,9 млрд рублей, доля рынка — 0,38%, при этом размер премии снизился за год на 17,2%. Суммарно премии в Санкт-Петербурге и Ленобласти составили 89,1 млрд рублей.

Сведения о сборе премий в разрезе субъектов РФ по итогам 2017 года

Место региона в рейтинге (по количеству собранных премий)

Субъект РФ Премии, 2017, тыс. рублей

Доля, %

Премии, 2016, тыс. рублей

Изм., %

Кол-во закл. договоров, 2017, шт.

Доля, %

Изм., %

Ср. премия, 2017, тыс. рублей

Всего по РФ 1 277 584 897 100,00 1 180 631 588 8,2 193 112 018 100,0 15,1 6,6 2 город Санкт — Петербург

84 802 097 6,64 79 590 624 6,5 7 993 910 4,1 7,5 10,6 41 Ленинградская область

4 856 176 0,38 5 861 915 -17,2 787 111 0,4 -14,2 6,2 Суммарный размер выплат в Санкт-Петербурге и Ленобласти составил 35,6 млрд руб, тогда как в целом по России он составляет 510 млрд руб. Это также один из лидирующих регионов.

Сведения о выплатах в разрезе субъектов РФ по итогам 2017 года

Место региона в рейтинге (по количеству собранных премий)

Субъект РФ Выплаты, 2017, тыс. рублей

Доля, %

Выплаты, 2016, тыс. рублей

Изм., %

Уровень выплат, 2017, %

Уровень выплат, 2016, %

Всего по РФ 509 541 614 100,00 505 790 110 0,7 39,9 42,8 2 город Санкт — Петербург

34 044 832 6,68 35 054 112 -2,9 40,1 44,0 41 Ленинградская область

1 564 273 0,31 1 664 979 -6,0 32,2 28,4 В Санкт-Петербурге действует большое число страховых компаний, а в отдельно взятой Ленобласти их не так много по сравнению с другими регионами. Однако несмотря на масштабную санацию количество страховых за прошедший год не сократилось, и это хорошо. Страхование в Ленобласти остается доступным, и страхователи могут выбрать нужный им продукт у понравившейся им СК.

Сведения о количестве действующих страховых компаний в субъектах РФ по итогам 2017 г.

Место региона в рейтинге (по количеству собранных премий)

Субъект РФ Кол-во действующих СК, 2017 год Кол-во действующих СК, 2016 год Изм., шт.

Изм., %

2 город Санкт — Петербург

105 113 -8 -7,1 60 Ленинградская область

57 56 1 1,8 В рейтингах по различным видам страхования Санкт-Петербург и Ленобласть занимают второе место после Москвы и Московской области. Значительно отстают показатели в сфере сельхозстрахования, которое является одним из частных случаев страхования имущества. Это можно связать с тем, что сельское хозяйство в Ленинградской области развито не так, как в других областях.

Комментарий эксперта информационного проекта «Страхование: Общественная экспертиза» Игоря Моржаретто:

Основные сведения по страхованию имущества по итогам 2017 года в разрезе субъектов РФ Место региона в рейтинге (по количеству собранных премий)

Субъект РФ Премии, 2017, тыс. рублей

Доля, %

Выплаты, 2017, тыс. рублей

Уровень выплат, 2017, %

Кол-во закл. договоров, 2017, шт.

Доля, %

Ср. премия, 2017, тыс. рублей

Всего по РФ 353 063 734 100,0 138 602 811 39,3 45 509 761 100,0 7,8 2 город Санкт — Петербург

32 200 244 9,1 14 415 403 44,8 1 986 596 4,4 16,2 37 Ленинградская область

1 243 362 0,4 414 250 33,3 155 196 0,3 8,0 Комментарий эксперта информационного проекта «Страхование: Общественная экспертиза» Игоря Моржаретто:

Основные сведения по страхованию НС по итогам 2017 года в разрезе субъектов РФ Место региона в рейтинге (по количеству собранных премий)

Субъект РФ Премии, 2017, тыс. рублей

Доля, %

Выплаты, 2017, тыс. рублей

Уро-вень выплат, 2017, %

Кол-во закл. договоров, 2017, шт.

Доля, %

Ср. премия, 2017, тыс. рублей

Всего по РФ 121 249 279 100,0 14 367 296 11,8 59 595 204 100,0 2,0 2 город Санкт — Петербург

4 558 360 3,8 423 998 9,3 1 623 753 2,7 2,8 36 Ленинградская область

418 419 0,3 29 741 7,1 100 074 0,2 4,2 А вообще, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области как и в любом экономически развитом регионе страхование является не просто стабильной доступной услугой, но и активно развивается и повышает свое качество. В настоящее время страхование в России является одной из самых высокотехнологичных отраслей; игроки рынка активно применяют передовые зарубежные практики.