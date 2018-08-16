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Эксперт: Ленобласть сильно отстает от Петербурга в сфере страхования
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Эксперт: Ленобласть сильно отстает от Петербурга в сфере страхования 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Эксперт информационного проекта «Страхование: Общественная экспертиза» Игорь Моржаретто специально для ivbg.ru прокомментировал ситуацию на рынке страхования в Петербурге и Ленобласти
Некоторые показатели по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Санкт-Петербург входит в пятерку лидеров по сбору премий в 2017 году с показателем сборов 84,2 млрд рублей, долей рынка 6,6% и темпами прироста 6,5%. Данные по Санкт-Петербургу и области предоставляются отдельно, однако корректно объединить их при анализе. Ленинградская область находится на 41 месте того же рейтинга — объем сборов там составил 4,9 млрд рублей, доля рынка — 0,38%, при этом размер премии снизился за год на 17,2%. Суммарно премии в Санкт-Петербурге и Ленобласти составили 89,1 млрд рублей.
Сведения о сборе премий в разрезе субъектов РФ по итогам 2017 года
Место региона в рейтинге (по количеству собранных премий)
Субъект РФ  Премии, 2017, тыс. рублей
Доля, %
Премии, 2016, тыс. рублей
Изм., %
Кол-во закл. договоров, 2017, шт.
Доля, %
Изм., %
Ср. премия, 2017, тыс. рублей
Всего по РФ  1 277 584 897  100,00  1 180 631 588  8,2  193 112 018  100,0  15,1  6,6  2  город Санкт — Петербург
84 802 097  6,64  79 590 624  6,5  7 993 910  4,1  7,5  10,6  41  Ленинградская область
4 856 176  0,38  5 861 915  -17,2  787 111  0,4  -14,2  6,2  Суммарный размер выплат в Санкт-Петербурге и Ленобласти составил 35,6 млрд руб, тогда как в целом по России он составляет 510 млрд руб. Это также один из лидирующих регионов.
Сведения о выплатах в разрезе субъектов РФ по итогам 2017 года
Место региона в рейтинге (по количеству собранных премий)
Субъект РФ  Выплаты, 2017, тыс. рублей
Доля, %
Выплаты, 2016, тыс. рублей
Изм., %
Уровень выплат, 2017, %
Уровень выплат, 2016, %
Всего по РФ  509 541 614  100,00  505 790 110  0,7  39,9  42,8  2  город Санкт — Петербург
34 044 832  6,68  35 054 112  -2,9  40,1  44,0  41  Ленинградская область
1 564 273  0,31  1 664 979  -6,0  32,2  28,4  В Санкт-Петербурге действует большое число страховых компаний, а в отдельно взятой Ленобласти их не так много по сравнению с другими регионами. Однако несмотря на масштабную санацию количество страховых за прошедший год не сократилось, и это хорошо. Страхование в Ленобласти остается доступным, и страхователи могут выбрать нужный им продукт у понравившейся им СК.
Сведения о количестве действующих страховых компаний в субъектах РФ по итогам 2017 г.
Место региона в рейтинге (по количеству собранных премий)
Субъект РФ  Кол-во действующих СК, 2017 год  Кол-во действующих СК, 2016 год  Изм., шт.
Изм., %
2  город Санкт — Петербург
105  113  -8  -7,1  60  Ленинградская область
57  56  1  1,8  В рейтингах по различным видам страхования Санкт-Петербург и Ленобласть занимают второе место после Москвы и Московской области. Значительно отстают показатели в сфере сельхозстрахования, которое является одним из частных случаев страхования имущества. Это можно связать с тем, что сельское хозяйство в Ленинградской области развито не так, как в других областях.
Комментарий эксперта информационного проекта «Страхование: Общественная экспертиза» Игоря Моржаретто:
Основные сведения по страхованию имущества по итогам 2017 года в разрезе субъектов РФ  Место региона в рейтинге (по количеству собранных премий)
Субъект РФ  Премии, 2017, тыс. рублей
Доля, %
Выплаты, 2017, тыс. рублей
Уровень выплат, 2017, %
Кол-во закл. договоров, 2017, шт.
Доля, %
Ср. премия, 2017, тыс. рублей
Всего по РФ  353 063 734  100,0  138 602 811  39,3  45 509 761  100,0  7,8  2  город Санкт — Петербург
32 200 244  9,1  14 415 403  44,8  1 986 596  4,4  16,2  37  Ленинградская область
1 243 362  0,4  414 250  33,3  155 196  0,3  8,0  Комментарий эксперта информационного проекта «Страхование: Общественная экспертиза» Игоря Моржаретто:
Основные сведения по страхованию НС по итогам 2017 года в разрезе субъектов РФ  Место региона в рейтинге (по количеству собранных премий)
Субъект РФ  Премии, 2017, тыс. рублей
Доля, %
Выплаты, 2017, тыс. рублей
Уро-вень выплат, 2017, %
Кол-во закл. договоров, 2017, шт.
Доля, %
Ср. премия, 2017, тыс. рублей
Всего по РФ  121 249 279  100,0  14 367 296  11,8  59 595 204  100,0  2,0  2  город Санкт — Петербург
4 558 360  3,8  423 998  9,3  1 623 753  2,7  2,8  36  Ленинградская область
418 419  0,3  29 741  7,1  100 074  0,2  4,2  А вообще, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области как и в любом экономически развитом регионе страхование является не просто стабильной доступной услугой, но и активно развивается и повышает свое качество. В настоящее время страхование в России является одной из самых высокотехнологичных отраслей; игроки рынка активно применяют передовые зарубежные практики.
Комментарий юриста информационного проекта «Страхование: Общественная экспертиза» Сергея Смирнова:
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