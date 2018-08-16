Квартиры и дома в Австрии стремительно дорожают

Спрос на жилье в Вене сильный, а рынок развивается за счёт низкой безработицы в 4,7%, растущего населения и стабильной экономики, говорят агенты. После экономического кризиса 2008 года инвесторы ищут безопасное место для денежных вложений, а процентные ставки в стране очень низкие, сообщает NY Times

По словам исполнительного директора Marschall Real Estate в Вене Питера Маршалла, для потенциальных покупателей большое значение приобретает транспортная доступность, причём сейчас они обращают внимание на районы, в которых ещё несколько лет назад не хотели жить. Сейчас покупатели элитной недвижимости интересуются районами в западной части австрийской столицы — 17, 18, 19.

18 и 19 округа наиболее популярны для покупки старых поместий. За 2017 год средняя цена виллы в этих двух районах выросла до чуть более €2 миллионов по сравнению с €1,2 миллионами в 2009 году.

Иностранные инвесторы составляют лишь около 10% покупателей жилья в Вене, причём большинство из них — из соседних стран, таких как Германия и Швейцария. Но число таковых растёт — в последнее время особенно интересуются инвестиционной недвижимостью в стране граждане Восточной Европы, Гонконга, США.

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