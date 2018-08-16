«Сибур» может по итогам I полугодия направить на дивиденды 11,02 млрд рублей

МОСКВА, 16 августа. / ТАСС /. Совет директоров "Сибур Холдинга" рекомендовал акционерам на внеочередном собрании принять решение о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2018 года в размере 11,023 млрд рублей, или 5,06 руб. на одну обыкновенную акцию, сообщает компания.

Реестр на получение дивидендов рекомендовано закрыть на 11 день с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Внеочередное общее собрание акционеров пройдет в виде заочного голосования и назначено на 17 сентября.

По итогам 2017 года компания выплатила 24,5 млрд рублей дивидендов, в том числе более 9,8 млрд рублей за первое полугодие. По итогам 2016 года компания направила на выплату дивидендов 16,622 млрд рублей дивидендов.

"Сибур" — вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах РФ. «Сибур» реализует продукцию более 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира. По итогам 2017 года выручка компании составила $7,8 млрд, скорректированная EBITDA — $2,9 млрд