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«Сибур» может по итогам I полугодия направить на дивиденды 11,02 млрд рублей
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«Сибур» может по итогам I полугодия направить на дивиденды 11,02 млрд рублей 

ТАСС 32 минуты назад
МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Сибур Холдинга" рекомендовал акционерам на внеочередном собрании принять решение о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2018 года в размере 11,023 млрд рублей, или 5,06 руб. на одну обыкновенную акцию, сообщает компания.
Реестр на получение дивидендов рекомендовано закрыть на 11 день с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
Внеочередное общее собрание акционеров пройдет в виде заочного голосования и назначено на 17 сентября.
По итогам 2017 года компания выплатила 24,5 млрд рублей дивидендов, в том числе более 9,8 млрд рублей за первое полугодие. По итогам 2016 года компания направила на выплату дивидендов 16,622 млрд рублей дивидендов.
"Сибур" — вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах РФ. «Сибур» реализует продукцию более 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира. По итогам 2017 года выручка компании составила $7,8 млрд, скорректированная EBITDA — $2,9 млрд
Основным акционером компании является глава "Новатэка" Леонид Михельсон (48,5%), Геннадий Тимченко владеет 17%, Кирилл Шамалов — 3,9% акций компании. Еще 10% находятся в распоряжении Sinopec, 10,6% акций контролирует действующий и бывший менеджмент компании.
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