Названа стоимость строительства «Лахта центра»

Как передает «Мойка78», «Газпром» раскрыл стоимость строительства «Лахта центра». Строительство офисного центра в Санкт-Петербурге обошлось компании в 2,5 миллиарда долларов.

Об этом можно узнать из отчета, опубликованного на официальном портале «Газпрома». На АО «Многофункциональный комплекс Лахта Центр» «приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов» группы.

Сообщается, что строительство высотки в Петербурге обошлось дороже, чем самое высокое здание в мире — башня Burj Khalifa в Дубае. Напомним, её построили за 1,5 миллиарда рублей.