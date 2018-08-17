Ещё
Названа стоимость строительства «Лахта центра»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.70
$
67.05
76.00
76.40
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
71.33
+0.00 Золото
1175.79
–0.07 РТС
1066.51
+0.41
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1379
–0.0189
03.08
1.1568
16.08
12.08
07.08

Названа стоимость строительства «Лахта центра» 

РИА «ФедералПресс» 34 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передает «Мойка78», «Газпром» раскрыл стоимость строительства «Лахта центра». Строительство офисного центра в Санкт-Петербурге обошлось компании в 2,5 миллиарда долларов.
Об этом можно узнать из отчета, опубликованного на официальном портале «Газпрома». На АО «Многофункциональный комплекс Лахта Центр» «приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов» группы.
Сообщается, что строительство высотки в Петербурге обошлось дороже, чем самое высокое здание в мире — башня Burj Khalifa в Дубае. Напомним, её построили за 1,5 миллиарда рублей.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Россия потратит на реставрацию купола Капитолия в Гаване 642 миллиона рублей Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ На Южном Урале Сбербанк через суд выселяет детей на улицу. Их отец рассказал подробности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы границы, ниже которых доллар и евро не упадут35
Стало известно о сокращениях на Байконуре26
«Рубль не устоит»: Россия готовится к худшему965
Как Сорос предсказал России сущий ад176
Сможет ли Россия попрощаться с долларом36
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение