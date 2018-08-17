Вятскополянский завод «Молот» продали

Цена сделки составила 142 млн рублей. Предприятие выкупило зарегистрированное в Москве ООО «Нортех», сообщает bnkirov.ru.

Согласно информации, размещенной в открытом доступе, основной вид деятельности компании-покупателя — производство оружия и боеприпасов. Продажа проходила в форме публичного предложения.

«Победитель торгов не является заинтересованным лицом в отношении должника, кредиторов, конкурсного управляющего, конкурсный управляющий и СРО в капитале победителей не участвуют», — отмечается в сообщении конкурсного управляющего.

Напомним, предприятие выставлялось на торги как единый имущественный комплекс. В состав лота входили объекты недвижимости (91 здание и сооружение, право на заключение договоров аренды на 11 земельных участков, 1 земельный участок), объекты движимого имущества (более 12,8 единиц основных средств и более 30,7 единиц товарно-материальных ценностей), 100% доли в уставном капитале ООО «Молот-Оружие», патентные права на 13 изобретений, 11 полезных моделей, 12 промышленных образцов, исключительные права на 16 товарных знаков, права требования к ООО «Молот-Оружие» по двум договорам поставки на сумму более 439 млн рублей.

В очередной раз имущество завода было выставлено на торги в апреле этого года. Тогда стоимость завода была оценена более, чем в 1,4 млрд рублей.

Фото — vp43.ru