Сбербанк предоставил заем в 4,2 млрд рублей на строительство пивного завода в Татарстане 

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Сбербанк профинансировал большую часть расходов на строительство завода по производству пива «Татспиртпром» в Татарстане, сообщил банк.
"Сбербанк осуществлял финансирование проекта с 2017 года, открытие завода состоялось в начале августа текущего года. Стоимость проекта составила 5,6 млрд руб., 4,2 млрд из которых предоставил в качестве заемных средств Сбербанк", — говорится в сообщении.
Производственная мощность нового завода в Чистополе — 10 млн декалитров в год с возможностью дальнейшего расширения.
Вице-президент, директор департамента крупнейших клиентов Sberbank CIB Сергей Бабаян назвал финансирование современных российских предприятий, производящих качественные товары массового потребления, одним из стратегических приоритетов Сбербанка, сообщает банк.