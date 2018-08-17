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В регионе сохраняется тенденция роста популярности жилищного кредитования
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В регионе сохраняется тенденция роста популярности жилищного кредитования 

Волга Ньюс 48 минут назад
Фото: Волга Ньюс
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось в 1,5 раза, общая сумма — в 1,7 раза. Об устойчивом росте показателей ипотечного кредитования эксперты единогласно говорят уже не первый месяц. Так, руководитель банка «ДельтаКредит» в Самаре Карина Логачева рассказала, что за январь–июнь 2018 года банк выдал кредитов на 436 млн рублей, что на 18% выше аналогичного показателя за 2017 год. А в розничном филиале ВТБ в Самарской области рассказали, что за этот же период выдали жителям региона ипотеки на 4 млрд рублей, что на 74% превышает результат за шесть месяцев 2017 года.
Наиболее востребовано у самарских «ипотечников» вторичное жилье. Так, например, в банке «ДельтаКредит» его доля в общем объеме ипотечных сделок достигла 64%. А ВТБ на эти цели выдал самарцам в январе–июне кредитов на сумму 1,9 млрд рублей. Это на 22% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Для сравнения — продажи квартир в новостройках выросли на 73% и составили по итогам полугодия 1,4 млрд рублей.
Доля вторичного рынка жилья в ипотечном портфеле самарского отделения Райффайзенбанка по итогам первого полугодия составила примерно 30% (первичный рынок — 15-20%).
При этом средний срок ипотечного кредитования в Самарской области, по данным ЦБ, превышает 16 лет (194,6 месяца), средняя сумма кредита — 1,6 млн рублей.
По-прежнему одним из самых востребованных ипотечных продуктов остается рефинансирование ранее оформленных кредитов. В банке «ДельтаКредит» за первое полугодие было рефинансировано 60 кредитов на сумму 77,5 млн руб. — это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Программой рефинансирования ипотеки ВТБ за шесть месяцев 2018 года воспользовалось более 300 жителей региона. Объем выданных средств в рамках программы составил 366 млн рублей, что на 86% больше, чем годом ранее.
Директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по Самарской области Елена Попова отмечает, что если в ходе первой волны — в конце 2016 — начале 2017 года — большая часть клиентов рефинансировала ипотечные кредиты на покупку жилья на вторичном рынке, то сегодня заметно растет доля тех, кто оформил заем на квартиру в строящемся доме. «Это закономерный процесс. Многие объекты, строительство которых началось 2-3 года назад, сейчас сдаются в эксплуатацию, владельцы получают свидетельство о праве собственности», — пояснила она, отметив, что программа рефинансирования ипотеки на квартиру в строящемся доме пользуется популярностью в банке.
Эксперты говорят о том, что растущая привлекательность ипотечных займов в первую очередь обусловлена снижением процентных ставок. Так, по данным Центробанка, в июне 2018 года средневзвешенная ставка по ипотеке достигла показателя в 9,5% (годом ранее — 11,1%).
"ЦБ отложил вероятное снижение ключевой ставки до следующего года, однако ипотека в этих условиях все равно продолжает оставаться выгодной для клиентов, так как ставки находятся на исторически минимальном уровне", — отметила Карина Логачева.
В Райффайзенбанке также ожидают дальнейшего роста числа заявок на ипотечные кредиты, несмотря на то, что ставка, скорее всего, снижаться пока не будет.
Екатерина Маклакова, управляющий директор по ипотечному кредитованию ВТБ в Самарской области:
— Уменьшение уровня инфляции и снижение ключевой ставки ЦБ способствуют повышению доступности ипотечных кредитов. По нашим оценкам, к концу года объемы выдачи ипотеки в стране могут превысить 3 трлн рублей. На российском ипотечном рынке сегодня сохраняется огромный потенциал, и мы не ожидаем его перенасыщения.
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