Донхлеббанк понизил ставки по вкладам

Донхлеббанк снизил ставки по рублевым вкладам. По всем вкладам проценты начисляются по периодам.

Так, по вкладу «Времена года» (от 10 тыс. рублей на 545 дней) средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения составит 5,5% (вместо 5,84%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Долгосрочная стратегия» (от 15 тыс. рублей на 1825 дней) открывается под 3,95% годовых (вместо 4%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Продуктовый виджет

«Пенсионный особый» (от 10 тыс. рублей на 730 дней) привлекается под 3,81% годовых (ранее — под 3,87%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Все вклады можно пополнять. Действуют льготные условия при досрочном расторжении договора.

Кроме того, окончен прием вклада «Удачный+».