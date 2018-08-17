Сбербанк профинансировал пивной завод в Татарстане 

Сбербанк профинансировал строительство нового завода по производству пива «Татспиртпром» в Татарстане. Стоимость проекта составила 5,6 млрд рублей, 4,2 млдр из которых банк предоставил в качестве заемных средств.
Сообщается, что Сбербанк финансирует проект с 2017 года. Открытие завода состоялось в августе 2018 года.
«Банк высоко оценивает потенциал пивоваренной промышленности России и ее вклад в развитие экономики страны», — цитирует РИА Новости вице-президента, директора департамента крупнейших клиентов Sberbank CIB Сергея Бабаяна.
Пивоваренный завод общей площадью более 153 тысяч кв. м построен с использованием новейшей технологии производства пива. Мощностей предприятия хватит на производство 10 млн декалитров в год.
Ранее News.ru писал о том, что в первом полугодии 2018 года российский рынок пива показал рост в 1−2%