Сбербанк профинансировал пивной завод в Татарстане

Сбербанк профинансировал строительство нового завода по производству пива «Татспиртпром» в Татарстане. Стоимость проекта составила 5,6 млрд рублей, 4,2 млдр из которых банк предоставил в качестве заемных средств.

Сообщается, что Сбербанк финансирует проект с 2017 года. Открытие завода состоялось в августе 2018 года.

Пивоваренный завод общей площадью более 153 тысяч кв. м построен с использованием новейшей технологии производства пива. Мощностей предприятия хватит на производство 10 млн декалитров в год.

Ранее News.ru писал о том, что в первом полугодии 2018 года российский рынок пива показал рост в 1−2%