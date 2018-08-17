Минстрой: достройка объектов Urban Group оценивается в 59 млрд рублей

МОСКВА, 17 августа. / ТАСС /. Достройка жилых домов и социальных объектов обанкротившегося подмосковного застройщика Urban Group потребует вложения 59 млрд рублей. Об этом говорится в финансово-экономическом обосновании к проекту постановления правительства об утверждении правил предоставления из резервного фонда правительства субсидий Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства. Соответствующий документ размещен на портале нормативно-правовых актов.

"Согласно отчету по проверке финансово-хозяйственной деятельности группы компаний «Урбан Групп», требуемый объем финансирования за счет средств компенсационного фонда и бюджетов разных уровней для завершения строительства многоквартирных домов и объектов инфраструктуры составляет около 59 млрд рублей", — говорится в документе.

Правительство РФ возьмет на себя обязательства в размере 14,6 млрд рублей, что соответствует 50% дефицита финансирования мероприятий по завершению строительства многоквартирных домов, по которым не были уплачены взносы в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, отмечается в документе.

Из резервного фонда правительства уже были выделены на эти цели 3 млрд рублей «Таким образом, размер обязательств Российской Федерации составляет 11,6 млрд рублей», — говорится в обосновании.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин заявлял, что порядка 30 млрд рублей потребуется на достройку домов, подготовку документации, эксплуатационные расходы и порядка 24 млрд рублей — на завершение социальных объектов.

Арбитражный суд Московской области в июле ввел конкурсное производство в компаниях-застройщиках Urban Group — «Ваш город», «Ивастрой», «Хайгейт», «Континент проект», «Экоквартал» — сроком на один год. Завершение строительства объектов обеспечивается дорожной картой по восстановлению прав участников долевого строительства в многоквартирных домах Urban Group, утвержденной правительством РФ за счет федерального и подмосковного бюджетов.