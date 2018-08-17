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ДОМ.РФ прогнозирует продолжение ипотечного бума
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ДОМ.РФ прогнозирует продолжение ипотечного бума 

Единый реестр застройщиков 45 минут назад
Фото: Единый реестр застройщиков
По оценке аналитиков госкорпорации, к концу года объем кредитов на приобретение жилья может достигнуть 3 трлн руб., что поможет улучшить жилищные условия 1,3 млн российских семей. Фото: www. o-krohe.ru Объем выдачи ипотечных кредитов по итогам текущего года может составить 3 трлн руб., или в 1,5 раза больше показателей 2017 года, отмечается на сайте ДОМ.РФ. Прогноз сделан с учетом недавнего совместного рейтинга лидеров ипотеки от ДОМ.РФ и аналитической компании Frank RG, о котором сообщал портал ЕРЗ. Согласно этому исследованию, за первые шесть месяцев текущего года в России было выдано 1,3 трлн руб. кредитов на приобретение жилья. А по данным пока еще не размещенного на сайте госкорпорации последнего рейтинга, суммарный объем ипотечных кредитов за период с января по июль составил уже 1,55 трлн руб. (785 тыс. займов). То есть за минувший месяц зафиксирован прирост в 250 млрд руб. Эксперты ДОМ.РФ прогнозируют, что при условии сохранения стабильной экономической ситуации в стране по итогам 9 месяцев будет выдано уже более 3 трлн руб. ипотечных кредитов, что в полтора раза больше, чем за весь 2017 год. При таком развитии ситуации свои жилищные условия улучшат около 1,3 млн российских семей. Причем, по оценкам единого института развития в жилищной сфере, около 150—200 тыс. кредитов, будет выдано для погашения ранее выданных ипотечных кредитов в рамках схем рефинансирования. Фото: www.raexpert.ru Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов (на фото) полагает, что рынок растет в первую очередь за счет выдачи новых ипотечных кредитов. Доля же перекредитования снижается. Если в феврале она составляла 17% от всех кредитов, то в июле — уже только 12,7% Рост популярности программ, уверен аналитик, объясняется снижением ипотечных ставок, которое наблюдается с середины 2017 года и, в свою очередь, обусловлено поэтапным снижением ключевой ставки ЦБ. Фото: www.asros.ru По мнению руководителя направления анализа денежно-кредитной политики и банковской системы Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олега Солнцева (на фото) основными драйверами рынка ипотеки станут дальнейшее снижение ипотечных ставок и рост реальных зарплат, зафиксированный в прошлом году. Временный спад ввода жилья из-за изменений правил долевого строительства возможен не ранее 2020 года, прогнозирует эксперт. Но даже в условиях потенциального подорожания квартир в будущем спрос не «свернется» в силу низких ипотечных ставок и уменьшения месячного платежа за счет увеличения срока кредита, полагает Олег Солнцев.
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