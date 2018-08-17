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Чистый убыток холдинга РБК в первом полугодии составил 1,6 млрд руб. против прибыли годом ранее
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Чистый убыток холдинга РБК в первом полугодии составил 1,6 млрд руб. против прибыли годом ранее 

Rambler News Service 37 минут назад
Чистый убыток РБК по итогам первого полугодия 2018 года составил 1,62 млрд рублей против прибыли в 163 млн рублей годом ранее, указано в неаудированной отчетности медиахолдинга по МСФО. В компании это объясняют влиянием курсовых разниц.
Выручка медиахолдинга за отчетный период составила 2,6 млрд рублей против 2,5 млрд рублей годом ранее.
Долгосрочные кредитные обязательства холдинга увеличились на 18% с 13,6 млрд рублей ($218 млн) до 16 млрд рублей ($257 млн), указано в отчетности. Краткосрочная задолженность снизилась с 2,9 млрд рублей до 1,7 млрд рублей.
«Убыток от курсовых разниц за 1 полугодие 2018 года связан с ростом курса доллара на 30 июня 2018 года по сравнению с предыдущей отчетной датой (31 декабря 2017 года) более, чем на 5 рублей. В первом полугодии 2017 года по этой же статье в МСФО отчетности была прибыль, так как курс доллара на полугодии снижался относительно начала года», — прокомментировал RNS пресс-секретарь РБК Егор Тимофеев. Он отметил, что аналогичная ситуация наблюдалась в первом полугодии 2016 года.
Убыток от курсовых разниц составил 1,31 млрд рублей против прибыли в 402 млн рублей годом ранее.
«Такое влияние колебаний курса доллара связано с наличием у группы долларовых займов, полученных в 2010 году», — отметил Тимофеев.
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