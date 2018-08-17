Чистый убыток холдинга РБК в первом полугодии составил 1,6 млрд руб. против прибыли годом ранее

Чистый убыток РБК по итогам первого полугодия 2018 года составил 1,62 млрд рублей против прибыли в 163 млн рублей годом ранее, указано в неаудированной отчетности медиахолдинга по МСФО. В компании это объясняют влиянием курсовых разниц.

Выручка медиахолдинга за отчетный период составила 2,6 млрд рублей против 2,5 млрд рублей годом ранее.

Долгосрочные кредитные обязательства холдинга увеличились на 18% с 13,6 млрд рублей ($218 млн) до 16 млрд рублей ($257 млн), указано в отчетности. Краткосрочная задолженность снизилась с 2,9 млрд рублей до 1,7 млрд рублей.

«Убыток от курсовых разниц за 1 полугодие 2018 года связан с ростом курса доллара на 30 июня 2018 года по сравнению с предыдущей отчетной датой (31 декабря 2017 года) более, чем на 5 рублей. В первом полугодии 2017 года по этой же статье в МСФО отчетности была прибыль, так как курс доллара на полугодии снижался относительно начала года», — прокомментировал RNS пресс-секретарь РБК Егор Тимофеев . Он отметил, что аналогичная ситуация наблюдалась в первом полугодии 2016 года.

Убыток от курсовых разниц составил 1,31 млрд рублей против прибыли в 402 млн рублей годом ранее.

«Такое влияние колебаний курса доллара связано с наличием у группы долларовых займов, полученных в 2010 году», — отметил Тимофеев.