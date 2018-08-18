В России выросли оптовые цены на бензин

На торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) произошел скачек оптовых цен на бензин. Они выросли за неделю с 10 по 17 августа в среднем на 7%. Бензин Аи-92 подорожал на 6,72% до 46,137 тыс. руб. за тонну, а Аи-95 — на 7,4% до 49,399 тыс. руб. за тонну, пишет «Коммерсантъ».

Цены на топливо выросли впервые с конца мая, когда правительство приняло экстренные меры, чтобы остановить резкий рост цен на бензин на заправках. Тогда правительство решило снизить акцизы на топливо, а нефтяные компании согласились не повышать розничные цены.

В июле, несмотря на постепенное снижение биржевых цен на бензин, стоимость топлива на АЗС продолжила расти, поскольку независимым участникам рынка нужно было распродать товар, купленный по высоким ценам в конце мая. Некоторые независимые продавцы топлива начали снижать цены на АЗС, но незначительно. Стабилизация цен в рознице зависит от снижения цен на бирже.