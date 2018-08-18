Ещё
В России выросли оптовые цены на бензин
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.05
76.76
76.50
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
71.86
+0.00 Золото
1186.32
+0.15 РТС
1052.74
–0.34
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1438
–0.0127
05.08
1.1565
16.08
12.08
07.08

В России выросли оптовые цены на бензин 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
На торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) произошел скачек оптовых цен на бензин. Они выросли за неделю с 10 по 17 августа в среднем на 7%. Бензин Аи-92 подорожал на 6,72% до 46,137 тыс. руб. за тонну, а Аи-95 — на 7,4% до 49,399 тыс. руб. за тонну, пишет «Коммерсантъ».
Цены на топливо выросли впервые с конца мая, когда правительство приняло экстренные меры, чтобы остановить резкий рост цен на бензин на заправках. Тогда правительство решило снизить акцизы на топливо, а нефтяные компании согласились не повышать розничные цены.
В июле, несмотря на постепенное снижение биржевых цен на бензин, стоимость топлива на АЗС продолжила расти, поскольку независимым участникам рынка нужно было распродать товар, купленный по высоким ценам в конце мая. Некоторые независимые продавцы топлива начали снижать цены на АЗС, но незначительно. Стабилизация цен в рознице зависит от снижения цен на бирже.
BFM.RU: последние новости
Столичное жилье подорожает на 30%, считают застройщики Не так заметно. Тарифы ЖКХ повысят, но в два этапа Рубль начал резко дорожать по отношению к доллару и евро
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над известной авиакомпанией нависла угроза8
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»24
Упавшая на дно Россия научила мир экономике193
Внешний госдолг России достиг рекорда367
Московские квартиры начали исчезать из продажи20
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика Другое
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:38
Россиян c зарубежными счетами ждет сюрприз
Личный счет
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение