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Московские квартиры начали дорожать и исчезать из продажи
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Московские квартиры начали дорожать и исчезать из продажи 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
За июль 2018 года средняя цена предложения вторичного жилья в Москве увеличилась более чем на процент и составила 221 тысячу рублей за квадратный метр. Об этом свидетельствуют материалы компании «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости», поступившие в «Дом» в пятницу, 17 августа.
Объем предложения неновой недвижимости тем временем уменьшился почти на пять процентов, до 39 тысяч объектов. Спрос на готовые квартиры растет, констатируют эксперты.
«Рост активности на вторичном рынке Москвы вызван изменением ситуации с новостройками, в том числе с возросшими требованиями государства к застройщикам, — отмечается в предоставленных материалах. — Покупатели стали куда осторожнее, многие из них предпочитают заплатить чуть больше, но приобрести уже готовое жилье в реально существующем доме. Именно поэтому пул ликвидных квартир на вторичном рынке реализуется быстрее, и даже у квартир, которые экспонируются в течение года и более, появился неплохой шанс быть проданными».
Средняя цена реализованных квартир на вторичном рынке Москвы (в старых границах), по данным аналитиков, в 2018 году составляет 9,4 миллиона рублей. Год назад она была выше — 9,6 миллиона рублей.
Ранее аналитики анонсировали большую распродажу вторичного жилья в Москве. По их мнению, собственники «вторички» в обозримом будущем начнут избавляться от своих квартир и покупать новые, что может спровоцировать всплеск активности на рынке новостроек.
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