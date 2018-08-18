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Источник: нацпроект по производительности труда потребует 50 млрд рублей
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Источник: нацпроект по производительности труда потребует 50 млрд рублей 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Расходы федерального и региональных бюджетов РФ на реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» могут составить 49,5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансово-экономическом блоке правительства.
Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый майский указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Согласно указу, к 2024 году РФ должна достигнуть 5% ежегодного роста производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить финальные варианты соответствующих национальных проектов и комплексного плана по инфраструктуре до 15 августа.
"Общий объем бюджетного финансирования проекта может составить 49,5 миллиардов рублей за все шесть лет реализации нацпроекта", — сказал собеседник агентства.
Разработчики рассчитывают направить 28,8 миллиардов рублей на адресную поддержку предприятий, около 6,7 миллиардов рублей — на системные меры по повышению производительности труда, почти 14 миллиардов рублей на поддержку занятости населения, сообщил источник. По оценочным экспертным данным, к 2022 году вклад проекта в экономику может составить 1% ВВП РФ, это порядка 1 триллиона рублей, сказал источник.
Предполагается постепенное достижение целевых показателей, зафиксированных в указе президента. Так, по 2021 года рост производительности на предприятиях составит 3,1%, в 2024 году достигнет целевых 5%, отметил собеседник. «В 2021 году предполагается выйти на показатель, когда в проекте будут участвовать 57 регионов. По итогам 2024 года в него будут включены 85 субъектов РФ», — продолжил он. По числу охваченных проектом предприятий планируемый показатель составляет около 4 тысяч организаций по итогам 2021 года, в 2024 году — 10 тысяч компаний.
В пресс-службе Минэкономразвития РИА Новости пояснили, что бюджет нацпроекта обсуждается в настоящее время и еще не утвержден.
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