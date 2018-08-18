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Внешний госдолг РФ сократился до минимума с конца 2012 года
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Внешний госдолг РФ сократился до минимума с конца 2012 года 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Внешний государственный долг России сократился на 7,1%.
Внешний государственный долг России в июле 2018 года снизился до 47,3 миллиарда долларов. Долг сократился на 7,1% по сравнению с декабрем 2012 года. Об этом сообщило Министерство финансов.
Сейчас внешний долг достиг минимального значения с конца 2012 года. Тогда он составлял 40,9 миллиарда долларов.
На снижение государственного долга повлияло погашение еврооблигаций двадцатилетней давности на 3,5 миллиардов долларов, выпущенных в 1998 году под 11% году. В данный момент в обращении остался один выпуск 1998 года в 2,5 миллиарда долларов со ставкой 12,75 процента.
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