Внешний госдолг РФ сократился до минимума с конца 2012 года

Внешний государственный долг России сократился на 7,1%.

Внешний государственный долг России в июле 2018 года снизился до 47,3 миллиарда долларов. Долг сократился на 7,1% по сравнению с декабрем 2012 года. Об этом сообщило Министерство финансов.

Сейчас внешний долг достиг минимального значения с конца 2012 года. Тогда он составлял 40,9 миллиарда долларов.

На снижение государственного долга повлияло погашение еврооблигаций двадцатилетней давности на 3,5 миллиардов долларов, выпущенных в 1998 году под 11% году. В данный момент в обращении остался один выпуск 1998 года в 2,5 миллиарда долларов со ставкой 12,75 процента.