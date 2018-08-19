Цена вопроса: сколько стоит собрать ребенка в школу

Близится первое сентября и родители школьников начинают активно закупаться к празднику знаний. Информационный портал Oka.fm узнал примерные цифры, во сколько обойдется собрать ребенка к 1 сентября в навороченном, стандартном и эконом-варианте.

Школьная форма, если покупать ее из коллекций прошедшего года, обойдется по цене 1500 рублей за комплект. Вариант посовременнее из нового привоза будет стоить уже 3500-4500 рублей. Понадобятся запасные брюки или юбка — это еще 1000 рублей, пара водолазок (1000 рублей), две нарядные рубашки или блузки (1600 рублей), галстук или банты (400 рублей).

Еще нужен спортивный костюм, он стоит от 1500 рублей. Можно сэкономить и купить майку и трико по отдельности — тогда придется выложить 800 рублей за все. Нужны носки, колготки и белье — это не меньше 500 рублей.

Итого комплект одежды для школьника будет стоить от 6800 до 9600 рублей.

Обувь обойдется в копеечку. Кожаные ботинки или сандалии — 2500 рублей. Вариант из кожзама обойдется в 700 рублей, но вы потратите в итоге больше, если будете покупать несколько пар таких ботинок за один учетный год. Нужны будут еще кеды для физры — в зависимости от именитости производителя они будут строить от 500 до 1500 рублей.

Школьнику нужен портфель. В классах постарше его могут заменить сумка или рюкзак. Хороший портфель с ортопедической спинкой и широкими лямками, качественные и вместительные сумки и рюкзаки будут стоить от 2700 до 6000 рублей.

В зависимости от класса и изучаемой школьником программы, содержимое портфеля в стандартной комплектации выглядит так: пенал (от 100 до 600 рублей), ручки, карандаши, ластики, линейки, фломастеры (около 500 рублей), краски и альбом для рисования (150-300 рублей), дневник (50-100 рублей), цветная бумага, картон, клей, ножницы (300 рублей), пластилин (150 рублей), 30 тетрадей (150 рублей), общие тетради (200 рублей). Итого на содержимое портфеля придется потратить от 1600 до 2100 рублей.

Есть и важные мелочи — мешок для обуви (150 рублей), ланч-бокс (100 рублей) и, конечно же, букет для учителя (от 500 до 2500 рублей).

Эконом-вариант сборов в школу обойдется примерно в 13 000 рублей. Навороченный — 25 000 рублей и больше. Стандартный — 15-18 тысяч рублей.