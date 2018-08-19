Убыток ОАО «Псковавиа» в 2017 году превысил 98 млн рублей

Чистый убыток ОАО «Псковавиа» (на 100 процентов принадлежит Псковской области) по итогам работы в 2017 году составил 98 млн 100 тыс. рублей, соответствующую информацию предоставил комитет по имущественным отношениям администрации региона. Организация получила выручку в размере 271 млн 286 тыс. рублей, себестоимость продаж составила 439 млн 711 тыс. рублей, таким образом, валовый убыток составил 168 млн 425 тыс. рублей. За счёт прочих доходов (в том числе, субсидий), которые составили 105,7 млн рублей, чистый убыток оказался ниже валового. Кредиторская задолженность компании на конец 2017 года составила 272 млн 713 тыс. рублей (годом ранее — 158 млн 447 тыс. рублей), в том числе 37 млн 281 тыс. рублей — задолженность по оплате труда. Отметим, в 2016 году компания получила убыток в размере 54 млн 039 тыс. рублей: исходя из бухгалтерской отчётности, причина убытка — инвестиции во внеоборотные активы в размере 63 млн рублей. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».