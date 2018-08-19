Ещё
Убыток ОАО «Псковавиа» в 2017 году превысил 98 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.60
76.71
77.10
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
71.86
+0.00 Золото
1186.32
+0.15 РТС
1052.74
–0.34
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1438
–0.0127
05.08
1.1565
16.08
12.08
07.08

Убыток ОАО «Псковавиа» в 2017 году превысил 98 млн рублей 

Псковская губерния 42 минуты назад
Чистый убыток ОАО «Псковавиа» (на 100 процентов принадлежит Псковской области) по итогам работы в 2017 году составил 98 млн 100 тыс. рублей, соответствующую информацию предоставил комитет по имущественным отношениям администрации региона. Организация получила выручку в размере 271 млн 286 тыс. рублей, себестоимость продаж составила 439 млн 711 тыс. рублей, таким образом, валовый убыток составил 168 млн 425 тыс. рублей. За счёт прочих доходов (в том числе, субсидий), которые составили 105,7 млн рублей, чистый убыток оказался ниже валового. Кредиторская задолженность компании на конец 2017 года составила 272 млн 713 тыс. рублей (годом ранее — 158 млн 447 тыс. рублей), в том числе 37 млн 281 тыс. рублей — задолженность по оплате труда. Отметим, в 2016 году компания получила убыток в размере 54 млн 039 тыс. рублей: исходя из бухгалтерской отчётности, причина убытка — инвестиции во внеоборотные активы в размере 63 млн рублей. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Капремонт асфальта на МАПП Убылинка в Псковской области будет стоить около 9 млн рублей Школу в Дно построит петербургский «Еврогазстрой» В Псковской области не были отремонтированы 358 из 515 многоквартирных домов, включенных в план на 2016-2017 годы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Совфеде обрадовали российских женщин39
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами89
Россия и Китай пытаются убить доллар?256
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»5
Меркель обозначила свою позицию по газу и Украине13
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение