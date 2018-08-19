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Саратовстат: Доходы жителей области растут
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Саратовстат: Доходы жителей области растут 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
В июне 2018 года денежные доходы населения Саратовской области составили 21,7 тысячи рублей на душу населения. Предварительные данные о благосостоянии жителей приводит Саратовстат. Статистики отмечают, что за год этот показатель вырос на 3,7%. В феврале этого года доход среднего жителя региона, по официальным данным, составлял20 тысяч рублей.
Расходы и сбережения саратовцев в первый месяц лета составили 15,2 тысячи рублей на душу населения, увеличившись за год на 2,7%. При этом февральские расходы составляли 19 тысяч рублей.
Средняя номинальная зарплата в организациях региона за июнь составила 27,8 тысячи рублей, за год увеличившись на 5,1%. Больше всего — в среднем 41,1 тысячи — заработали добытчики полезных ископаемых. В феврале по этому показателю также лидировали они, заработав 38 тысяч на человека. При этом средняя зарплата за второй месяц года составляла 25,5 тысячи рублей.
Среднесписочная численность работающих жителей области по полному кугу организаций в июне составила 643 тысячи человек, с февраля увеличившись сразу на 7,5 тысячи.
Напомним, по данным Саратовстата на конец мая, треть жителей Саратовской областине могут позволитьсебе новую одежду и обувь, покупать мясо хотя бы раз в два дня, а две трети — не имеют возможности выехать на отдых или заменить поломавшуюся мебель. В прошлом месяце Росстат фиксировалпадение реальных доходов жителей страны сразу на пять процентов. Средняя зарплата за июль в РФ составила 42,6 тысячи рублей.
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