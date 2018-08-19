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Ввод жилья в России в июле сократился на 8% и составил 5 млн кв. м
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Ввод жилья в России в июле сократился на 8% и составил 5 млн кв. м 

АСН-Инфо 58 минут назад
Фото: АСН-Инфо
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в июле 2018 года в России было введено в эксплуатацию 5 млн кв. м жилья, что на 8,1% меньше, чем в июле прошлого года.
За январь-июль нынешнего года было сдано 34 млн кв. м жилой недвижимости, что на 1,9% больше чем за аналогичный период 2017 года. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в июле 2018 года составил 704,4 млрд рублей, что на 0,7% меньше показателя июля 2017-го, за январь-июль — 3,6 трлн рублей, снижение составило 0,9%.
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