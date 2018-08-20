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Россияне стали меньше тратить в магазинах в июле, выяснили в «Ромире»
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Россияне стали меньше тратить в магазинах в июле, выяснили в «Ромире» 

РИА Новости 39 минут назад
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Средний чек жителя России за один поход в магазин в июле 2018 года снизился на 3,3%, или на 17 рублей по сравнению с июнем и составил 496 рублей, говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"В июле индекс среднего чека составил 496 рублей. Показатель продолжил снижение, которое он демонстрирует четвертый месяц подряд. По сравнению с июнем его значение уменьшилось на 3,3%, или на 17 рублей в денежном выражении. С учетом официальной инфляции за июль, равной 0,3%, падение индекса составило 3%", — отмечается в исследовании.
"По сравнению со значением прошлого года показатель снизился на 1,4%, или на 7 рублей. Надо отметить, что таким маленьким средний чек не был уже более двух лет", — добавляет «Ромир». Последний раз такие низкие показатели индекс демонстрировал весной 2016 года: в марте того года средний чек составлял 491 рубль, в апреле — 493 рубля. В мае 2016 года показатель находился на уровне 497 рублей.
Если рассматривать месячную динамику среднего чека по регионам, сильнее всего показатель в июле уменьшился в Южном федеральном округе — на 7,6%, до 423 рублей. На Дальнем Востоке чек снизился на 7,5% (до 442 рублей), в Северо-Западном округе — на 7,4% (до 564 рублей). В Сибири показатель сократился на 4% (до 409 рублей), в Поволжье — на 3,7% (до 415 рублей), на Урале — на 1,8% (до 436 рублей). В Центральном федеральном округе чек уменьшился на 0,3% и составил 599 рублей.
При этом в Северо-Кавказском округе средний чек в июле вырос — более чем на 15%, до 681 рубля. В Москве средний чек в июле по сравнению с июнем сократился на 1,2%, до 677 рублей, в Санкт-Петербурге — на 7%, до 636 рублей. Средний чек в гипермаркетах РФ по сравнению с июнем упал на 9%, в супермаркетах он снизился на 4,8%, в дискаунтерах — на 3,4%. Однако чек в небольших магазинах традиционной торговли в июле увеличился на 1,7%.
Исследование «Ромира» основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысячи домохозяйств в 220 городах. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.
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