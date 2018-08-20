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Средний чек россиян достиг минимума
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Средний чек россиян достиг минимума 

Lenta.ru 8 минут назад
Фото: Lenta.ru
Величина среднего чека при покупках россиян в июле 2018 года снизилась на 3,3 процента и составила 496 рублей. Это самый низкий показатель за последние два года, говорится в исследовании холдинга «Ромир».
Снижение по сравнению с июлем составило 17 рублей. Без учета инфляции, которая в июле равнялась 0,3 процента, размер среднего чека упал на три процента. По сравнению с показателями прошлого года снижение равняется 1,4 процента, или семи рублям.
Единственным исключением стал Северо-Кавказский федеральный округ — там размер среднего чека вырос сразу на 92 рубля, или на 15 процентов. Рекордное снижение зафиксировано в Южном округе — 7,6 процента, наименьшее — в Центральном: 0,3 процента.
В Москве изменение составило 1,2 процента — до 677 рублей, в Санкт-Петербурге — семь процентов, до 636 рублей.
Снижение коснулось всех типов торговых точек, за исключением магазинов традиционной торговли. Им удалось увеличить средний чек на четыре рубля (1,7 процента) — до 236 рублей.
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