Средний чек россиян достиг минимума

Величина среднего чека при покупках россиян в июле 2018 года снизилась на 3,3 процента и составила 496 рублей. Это самый низкий показатель за последние два года, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Снижение по сравнению с июлем составило 17 рублей. Без учета инфляции, которая в июле равнялась 0,3 процента, размер среднего чека упал на три процента. По сравнению с показателями прошлого года снижение равняется 1,4 процента, или семи рублям.

Единственным исключением стал Северо-Кавказский федеральный округ — там размер среднего чека вырос сразу на 92 рубля, или на 15 процентов. Рекордное снижение зафиксировано в Южном округе — 7,6 процента, наименьшее — в Центральном: 0,3 процента.

В Москве изменение составило 1,2 процента — до 677 рублей, в Санкт-Петербурге — семь процентов, до 636 рублей.

Снижение коснулось всех типов торговых точек, за исключением магазинов традиционной торговли. Им удалось увеличить средний чек на четыре рубля (1,7 процента) — до 236 рублей.