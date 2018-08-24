86% донских школьников будут учиться в первую смену в новом учебном году

Согласно информации из официальных источников, в регионе в первую смену будут ходить в школу 359 тысяч учеников.

В одну смену будут работать 77% общеобразовательных организаций региона.

Напомним, в целях перевода всех школ Дона работу в одну смену разработана программа «Создание в Ростовской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы».

Программой предусмотрено создание 72,5 тыс. школьных мест за счет строительства, реконструкции и ремонта учебных заведений.