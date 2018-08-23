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Кузбассхимбанк повышает ставки по ряду рублевых вкладов
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Кузбассхимбанк повышает ставки по ряду рублевых вкладов 

Банки.ру 1 час назад
Фото: News.ru
«Максимальный» (от 100 тыс. рублей на один год) можно будет открыть под 7,3% годовых (вместо 7%). Выплата процентов — в конце срока.
Доходность «Оптимального» (от 100 тыс. рублей на полтора года) составит 7,1% (ранее — 6,7%), а «Пенсионного» (от 1 тыс. рублей на полгода) — 7% годовых (вместо 6,7%).
«Стабильный» (от 100 тыс. рублей на три года) будет оформляться под 5,35% годовых (с первого по 550-й день — 6,7%, с 551-го по 1 100-й день — 4% годовых). Прежняя ставка — 5,25%. Проценты по трем вышеперечисленным вкладам выплачиваются ежемесячно.
Пополнять можно все вклады, за исключением «Максимального».
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