Кузбассхимбанк повышает ставки по ряду рублевых вкладов

«Максимальный» (от 100 тыс. рублей на один год) можно будет открыть под 7,3% годовых (вместо 7%). Выплата процентов — в конце срока.

Доходность «Оптимального» (от 100 тыс. рублей на полтора года) составит 7,1% (ранее — 6,7%), а «Пенсионного» (от 1 тыс. рублей на полгода) — 7% годовых (вместо 6,7%).

«Стабильный» (от 100 тыс. рублей на три года) будет оформляться под 5,35% годовых (с первого по 550-й день — 6,7%, с 551-го по 1 100-й день — 4% годовых). Прежняя ставка — 5,25%. Проценты по трем вышеперечисленным вкладам выплачиваются ежемесячно.

Пополнять можно все вклады, за исключением «Максимального».

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