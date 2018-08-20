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Минсельхоз и Омская область заключили соглашение о компенсации аграриям
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Минсельхоз и Омская область заключили соглашение о компенсации аграриям 

Rambler News Service 23 минуты назад
Фото: superomsk.ru
Администрация Омской области заключила с Минсельхозом РФ соглашение о компенсации омским аграриям потерь, связанных с ростом цен на дизельное топливо. На эти цели регион получит из резервного фонда правительства 204,1 млн руб., пишет Gorod55.ru.
«Выплаты аграриям потерь, связанных с ростом цен на ГCМ, планируется осуществлять по правилам распределения субсидий на оказание несвязанной погектарной поддержки в области растениеводства. На сегодняшний день цена летнего дизельного топлива даже с учетом скидки в 500 руб. за тонну составляет 47 550 руб., что выше на четверть уровня цен аналогичного периода прошлого года», — следует из сообщения правительства Омской области.
Омская область, в свою очередь, выделит на компенсации аграриям 33,2 млн руб. из своего бюджета.
Всего на компенсации аграриям в связи с ростом цен на топливо правительство РФ выделило 5 млрд руб.
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