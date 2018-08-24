Инвестиции в основной капитал в РФ во II квартале выросли на 2,8%

МОСКВА, 24 августа. / ТАСС /. Инвестиции в основной капитал в РФ во втором квартале 2018 года выросли на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата . В абсолютном выражении объем инвестиций за апрель — июнь достиг 3,66 трлн рублей.

При этом к первому кварталу 2018 года рост инвестиций составил 55,5%.

Ранее Росстат раскрыл оценку инвестиций в основной капитал за первое полугодие 2018 года. По данным службы, они выросли на 3,2% к аналогичному периоду 2017 года и составили 5,96 трлн рублей.

По итогам 2017 года инвестиции в основной капитал в РФ показали рост на 4,4%, до 15,97 трлн рублей.