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Рынок недвижимости — главный риск для экономики Китая
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Рынок недвижимости — главный риск для экономики Китая 

Вести Экономика 7 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 21 августа — «Вести. Экономика». Перегретый рынок недвижимости Китая остается проблемой для властей, пытающихся поддержать стабильный экономический рост в условиях торгового конфликта с США, сообщает CNBC.
Фото: EPA/HOW HWEE YOUNG
Рынок недвижимости является крупнейшим риском для страны на ближайшие 12 месяцев и представляет намного более серьезную угрозу, чем торговая война, считает экономист Macquarie Ларри Ху. Он особенно пристально следит за тем, произойдет ли снижение цен или замедление темпов строительства в небольших городах страны после недавнего резкого роста.
Инвестиции в недвижимость составляют около двух третей активов китайских домохозяйств, показывают данные инвестиционной компании Noah Holdings. Рынок недвижимости также имеет большое значение для доходов местных властей, банковских кредитов и корпоративных инвестиций. В связи с этим резкое замедление роста рынка недвижимости и падение цен окажут негативное влияние на общий экономический рост.
На прошлой неделе Нанкин, город второго уровня, объявил о запрете на корпоративные покупки жилой недвижимости после аналогичных шагов по ограничению спекуляций, предпринятых Шанхаем и некоторыми другими городами.
Это хорошее решение для контроля над риском, отметил Джо Чжоу, региональный директор по рынкам капитала Китая в компании JLL, которая работает в сфере недвижимости и управления инвестициями. По его словам, правительство вряд ли скоро смягчит свою политику и цены могут в среднем снизиться.
Однако неясно, повлияет ли замедление на рынке недвижимости Китая на общий рост в том же масштабе. Общественность по-прежнему ожидает, что цены на недвижимость будут расти, поскольку правительство постоянно переключается между ужесточением и смягчением политики, часто для того, чтобы предотвратить замедление роста, говорится в докладе, один из авторов которого — советник Народного банка Китая Шэн Сунчэн.
Бум на рынке жилья в Китае дал экономике страны существенный импульс, но вызвал опасения по поводу возникновения «пузырей». С конца 2016 года Пекин принимает решительные меры, чтобы сократить спекулятивные покупки недвижимости.
Как сообщали «Вести. Экономика», Министерство жилищного строительства и развития городских и сельских районов Китая провело беседу с чиновниками из пяти городских округов, где наблюдался быстрый рост цен на жилье, и поручило им незамедлительно решить проблему спекуляций.
С чиновниками из Хайкоу и Саньи, двух крупных городов на острове Хайнань в одноименной провинции, такие беседы проводятся уже второй раз. В период между беседами в мае и августе Хайкоу и Санья вошли в тройку городов с самыми быстрыми темпами роста цен на жилье в Китае.
Еще три города, которые привлекли внимание министерства, — Яньтай в провинции Шаньдун, Ичан в провинции Хубэй и Янчжоу в провинции Цзянсу.
Аналитики прогнозируют, что, принимая меры по охлаждению рынка недвижимости, власти будут использовать стимулы в других частях экономики, таких как инфраструктура, отмечает CNBC.
На данный момент экономические перспективы могут быть стабильными. Но если контроль на рынке недвижимости не усилится, то деньги по-прежнему будут поступать в недвижимость, а не другие сферы, такие как обрабатывающая промышленность, технологические инновации и туризм, предупреждает Талес Цинь, исполнительный директор Китайского института глобализации городов в пекинском Центре изучения Китая и глобализации.
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