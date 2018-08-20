Витабанк снизил ставки по трем вкладам

«Вита Универсал» (от 50 тыс. рублей на один год) открывается по 6,35% годовых (ранее — под 6,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно либо по окончании срока.

«Дольче Вита» (от 10 тыс. рублей на один год) теперь можно оформить под 6,65% годовых (ранее — под 6,9%).

Процентная ставка по «Пенсионному» (от 5 тыс. рублей на срок от одного до двух лет) составляет 6,25% годовых вместо 6,4%. Проценты по двум вышеперечисленным вкладам ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Все вклады пополняемые.