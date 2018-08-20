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Витабанк снизил ставки по трем вкладам
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Витабанк снизил ставки по трем вкладам 

Банки.ру 27 минут назад
«Вита Универсал» (от 50 тыс. рублей на один год) открывается по 6,35% годовых (ранее — под 6,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно либо по окончании срока.
«Дольче Вита» (от 10 тыс. рублей на один год) теперь можно оформить под 6,65% годовых (ранее — под 6,9%).
Процентная ставка по «Пенсионному» (от 5 тыс. рублей на срок от одного до двух лет) составляет 6,25% годовых вместо 6,4%. Проценты по двум вышеперечисленным вкладам ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.
Все вклады пополняемые.
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