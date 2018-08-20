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МКБ продал лизинговую «дочку» за 1,55 млрд рублей
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МКБ продал лизинговую «дочку» за 1,55 млрд рублей 

Rambler News Service 47 минут назад
Московский кредитный банк (МКБ) продал в июне 2018 года свою дочернюю группу «МКБ-Лизинг» за 1,55 млрд руб. В результате продажи прибыль составила 637 млн руб., следует из отчета кредитной организации за I полугодие 2018 года.
«В июне 2018 года группа продала 100% акций своей дочерней группы «МКБ-Лизинг» третьей стороне за денежное вознаграждение в размере 1 550 млн руб. Группа признала прибыль от выбытия дочерней компании в размере 637 млн руб. Финансовый результат дочерней компании за период до выбытия в размере 826 млн руб. (прибыль) включен в консолидированный промежуточный сокращенный отчет о прибылях и убытках и прочий совокупный доход за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года», — говорится в документе.
Согласно отчету, в результате выбытия дочерней компании МКБ лишился 703 млн руб., а чистый приток денежных средств к получению составил 847 млн руб.
На финансовые результаты МКБ повлияла и передача кредитной организации обязательств банка «Советский» по вкладам физических лиц. Она состоялась в середине июля текущего года. Счета и депозиты частных клиентов «Советского» составили 37,1 млрд руб.
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