МКБ продал лизинговую «дочку» за 1,55 млрд рублей

Московский кредитный банк (МКБ) продал в июне 2018 года свою дочернюю группу «МКБ-Лизинг» за 1,55 млрд руб. В результате продажи прибыль составила 637 млн руб., следует из отчета кредитной организации за I полугодие 2018 года.

«В июне 2018 года группа продала 100% акций своей дочерней группы «МКБ-Лизинг» третьей стороне за денежное вознаграждение в размере 1 550 млн руб. Группа признала прибыль от выбытия дочерней компании в размере 637 млн руб. Финансовый результат дочерней компании за период до выбытия в размере 826 млн руб. (прибыль) включен в консолидированный промежуточный сокращенный отчет о прибылях и убытках и прочий совокупный доход за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года», — говорится в документе.

Согласно отчету, в результате выбытия дочерней компании МКБ лишился 703 млн руб., а чистый приток денежных средств к получению составил 847 млн руб.