Банк Жилищного Финансирования повысил ставки по вкладам

Увеличение составило 0,25 процентного пункта.

«На всех парусах!» (от 10 тыс. рублей на два года) можно открыть под 6,5% годовых (с первого по 365-й день — 6,75%, с 366-го по 730-й день — 6,25%). Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока. Предложение действительно по 30 сентября.

«Всегда в выгоде» привлекается под 6,25-6,5%, а «Всегда в выгоде — онлайн» — под 6,35—6,6% годовых. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — один и полтора года. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на счет вклада «До востребования».

«Свободный» размещается под 5,75%, а «Свобода действий — онлайн» — под 6% годовых. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — один год. По вкладам предусмотрена ежемесячная капитализация процентов.

Все вклады можно пополнять.