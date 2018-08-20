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Доходы бюджета Нижнего Новгорода выросли на 70,3 млн рублей
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Доходы бюджета Нижнего Новгорода выросли на 70,3 млн рублей 

Rambler News Service 37 минут назад
Фото: Newsroom24
Депутаты думы Нижнего Новгорода увеличили доходную и расходную части бюджета городского бюджета 70,3 млн руб., в том числе благодаря поступлению 65,3 млн руб. в виде земельного налога за семь месяцев текущего года, пишет Newsnn.ru.
Дополнительные средства будут направлены на предоставление питания льготным категориям детей, на улучшение жилищных условий и инфраструктуры, благоустройство, ремонт дорог и прочие нужны.
В частности, 22 млн руб. будут направлены на муниципальную программу «Благоустройство города Нижнего Новгорода».
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